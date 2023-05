Los Reyes han decidido mostrar su lado más íntimo y personal compartiendo imágenes inéditas de la graduación de la princesa Leonor que ha terminado su etapa escolar. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Real nos han hecho partícipes de los momentos más especial que han vivido en la graduación de su hija enel UWC Atlantic College. Justo tras terminar la ceremonia, después del emotivo ceremonia, el rey Felipe y la reina Letizia inmortalizaban este momento con unos 'selfies' en familia.

"Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, tras el acto de graduación de la Princesa de Asturias en el UWC Atlantic College de Gales, la institución educativa donde ha completado sus estudios de Bachillerato Internacional", escribían junto a tres imágenes en las que vemos el lado más natural y espontáneo de nuestros monarcas.

La Princesa de Asturias, acompañada por los Reyes y la Infanta Sofía, en el acto de graduación de sus estudios del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, de la institución educativa Colegios del Mundo Unido (UWC).



Es la reina Letizia quien coge el móvil para hacerse un 'selfie' en familia. En el vemos a don Felipe abrazar su hija recién graduada, a la princesa de Asturias con una rebosante sonrisa tras este momento tan especial y a su hermana, la infanta Sofía, muy sonriente, al igual que su madre.

Un autoretrato que luego han compartido y también otra fotografía en la que Leonor posa con su diploma de Bachiller en la manos junto a sus padres y su hermana pequeña que pronto seguirá los pasos de su hermana.

Ahora tras los nervios y emoción propios llega el momento de la fiesta de graduación a la que suponemos que ya acudirá la princesa Leonor sin sus padres rey Felipe VI y la reina Letizia, aunque puede que sí junto su hermana, la infanta Sofía.

