Charlene de Mónaco tiene un nuevo y divertido proyecto entre manos

Charlene de Mónaco ha roto su silencio. La princesa se encuentra recuperándose de un agotamiento físico y emocional profundo, pero ha tenido la fuerza suficiente para hablar de una cosa que le hace realmente feliz. Este mes de febrero, su marido Alberto de Mónaco contaba a Mónaco- Matin la última hora sobre la evolución de Charlene. El príncipe se mostraba muy tranquilo y apresuraba a predecir un pronto regreso de su mujer al Principado. "La princesa Charlene está mucho mejor y espero que regrese al Principado muy pronto", afirmaba el monarca.

Ahora se ha pronunciado la princesa y lo hace por un motivo muy divertido, un nuevo proyecto. Charlene de Mónaco se convertirá en una heroína manga en un famoso cómic. "Espero con muchas ganas el lanzamiento del sexto volúmen de Blitz, magnificamente inspirado por Garry Kasparov y diseñado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura de Blitz me sedujo inmediatamente y agradezco a Cédric Biscay (El guionista y creador) haberme invitado a descubir el universo manga", explicaba la princesa a través de su editor al diario francés Le Parisien.

La esposa del príncipe Alberto ocupará cuatro páginas de este proyecto realizado gracias a la colaboración de Francia, Mónaco y Japón y que se estrenará este viernes 25 de febrero. En las viñetas, Charlene será representada muy elegante con gafas negras en el casino de Montecarlo donde dará una conferencia. Allí conocerá a dos niños que esperan ansiosos el próximo torneo de ajedrez del Principado.

"Ella aceptó enseguida. Más tarde pudo ver las viñetas y no pidió ninguna modificación", explicaba el autor. "Un gran 'gracias' a la princesa Charlene por su presencia en el manga".

