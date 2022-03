Todo el protagonismo en la celebración del Día de la Commonwealth ha sido, sin duda, para Kate Middleton. A parte de la ausencia de Isabel II por motivos de salud, todas las miradas y los piropos se los ha llevado la mujer del príncipe Guillermo. A la misa han acudido el príncipe Carlos y su esposa, Camilla de Cornualles; y el príncipe Guillermo con Kate Middleton. La duquesa de Cambridge ha aparecido radiante y acaparando el foco vestida con un impresionante conjunto en color azul pavo real.

Kate Middleton ha lucido para esta especial ocasión un vestido-abrigo de Catherine Walker, una de sus diseñadoras fetiche. El outfit escogido lo ha combinado con un casquete con lazo atrás de Lock & Co. y salones al tono de Rupert Sanderson. Como complementos, la duquesa de Cambridge ha lucido sus joyas de zafiros (el juego de pendientes, collar y el anillo de pedida que perteneció a su suegra, Diana de Gales).

Gtres

A pesar de su ausencia, la Reina Isabel II emitía esta mañana un comunicado en el que expresaba su deseo de que la Commonwealth "siga siendo una fuerza influyente para el bien de nuestro mundo durante las próximas generaciones". La ausencia de la monarca en este acto ha hecho saltar todas las alarmas en territorio británico porque iba a ser la primera vez que Isabel II presidiera un acto público tras recuperarse del coronavirus. Fue el pasado 22 de febrero, cuando la casa real confirmaba su positivo y, el pasado 7 de marzo, recibía en audiencia en el castillo de Windsor, a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io