El estado de salud de la reina Isabel de Inglaterra preocupa al Reino Unido. El palacio de Buckingham acaba de confirmar que la monarca británica no presidirá los actos del Día de la Commonwealth que tendrán lugar este lunes 14 de marzo. Será su hijo, el príncipe Carlos, el que presida el acto religioso de la Abadía de Westminster que, tradicionalmente, preside Isabel II. La ausencia de la reina en este acto ha hecho saltar todas las alarmas en territorio británica porque iba a ser la primera vez que Isabel II presidiera un acto público tras recuperarse del coronavirus. Fue el pasado 22 de febrero, cuando la casa real confirmaba su positivo y, el pasado 7 de marzo, recibía en audiencia en el castillo de Windsor, a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.

Isabel de Inglaterra tuvo síntomas leves y se recuperó totalmente pero la prensa británica asegura que, la intención de Buckingham es minimizar la agenda de la reina al mínimo y que sus apariciones públicas serán muy pocas con el objetivo de no 'cansar' a la monarca que, el próximo 21 de abril, cumplirá 96 años. "Su ausencia está relaciona con la comodidad de la Reina para ir y volver del servicio", escribían en 'The Mirror'.

Durante su audiencia con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, el pasado 7 de marzo, la reina Isabel II dio muestras de sus problemas de movilidad y estos podrían ser una de las causas de la disminución de sus actos públicos. En el Reino Unido, se comenta que la monarca británica tampoco acudirá a la misa funeral en homenaje a su marido, Felipe de Edimburgo, por el primer aniversario de su muerte, que se produjo el 9 de abril de 2021, y que se celebrará el próximo 29 de abril.

La ausencia de Isabel II en el Día de la Commonwealth, se une al traslado definitivo de su residencia al castillo de Windsor. La casa real anunció, hace unos días, que la reina Isabel de Inglaterra abandonaba el palacio de Buckingham para establecerse en Windsor donde está más cerca de dos de sus hijos y porque allí tiene todos sus recuerdos de su matrimonio con Felipe de Edimburgo.

