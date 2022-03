La realeza europea se ha reunido en la Abadía de Wetmister para asistir a la misa de Acción de Gracias por Su Alteza Real Felipe de Grecia y Dinamarca, Duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021. Un acto solemne en el que la duquesa de Cambridge ha dado una lección de estilo y elegancia. Acorde con el protocolo de este tipo de actos, la mujer de Guillermo de Inglaterra ha optado por un vestido sobrio, pero a no se un funeral sino una misa homenaje no había que vestir exclusivamente de negro, de ahí, que Kate haya estrenado un vestido negro con lunares beige.

Se trata de un diseño Alessandra Rich, con cuello perkins, pedrería en uno de los hombros, mangas abullonadas y falda midi plisada. Como complementos destacaban un cinturón a juego con la tela de su vestido y una pamela de los mismos tonos. Un look, muy diferente, pero que nada tiene que envidiar a los estilismos que llevó durante su primera visita al extranjero tras la pandemia, visitando Belice, Jamaica y las Bahamas.

Getty Images

Un vestido que puede resultarte familiar porque ya lo llevó anteriormente otra royal, Marie-Chantal de Grecia escogió este modelo para asistir a la boda de Paris Hilton, en noviembre de 2021.

Los duques de Cambrigde han estado acompañados por sus hijos mayores, Jorge y Carlota. Kate llevaba de la mano a su hija, que vestía un abrigo de paño azul.

Getty Images

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io