Carlos de Inglaterra Getty Images Carlos de Inglaterra ha llegado a la misa de su padre con semblante serio.

Camila Parker Bowles Getty Images Junto a Carlos de Inglaterra se encontraba Camila Parker Bowles, que ha acudido con una prenda verde oscuro y un tocado.

Príncipe Andrew y la reina Isabel II Getty Images El príncipe Andrew ha reaparecido junto a su madre en la misa de Felipe de Edimburgo.

Guillermo de Cambridge junto a Kate Middleton y sus hijos Getty Images Tras regresar de su gira de ocho días en el Caribe, el príncipe ha acudido junto a su mujer y sus hijos a la misa en recuerdo de su abuelo.

Máxima, Guillermo y Beatriz de Holanda Getty Images Los Reyes de los Países Bajos han acudido junto a la princesa Beatriz al homenaje por el duque Felipe de Edimburgo.

Silvia y Carlos Gustavo de Suecia Getty Images Los Reyes de Suecia han acudido a la misa del duque, al que consideraban un buen amigo, como bien dejaron ver en el mensaje que enviaron al conocer la noticia de su fallecimiento.

Alberto de Mónaco Getty Images Alberto de Mónaco ha acudido a la misa sin la compañía de Charlene, quien parece que continúa recuperándose a pesar de haber regresado a casa.

Felipe y Matilde de Bélgica Getty Images

Margarita de Dinamarca Getty Images Margarita de Dinamarca, que fue una de las primeras en mostrar sus condolencias a la reina Isabel II, no ha dudado en asistir a esta misa en homenaje al duque de Edimburgo.

Ana María de Grecia Getty Images Ana María de Grecia ha acudido junto a su hijo, el príncipe Pablo, y su cuñada, Marie Chantal de Grecia.

Ana de Inglaterra Getty Images La segunda hija de Isabel II, ha llegado a la Abadía junto a su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence.

Beatriz de York y su marido Getty Images La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, Beatriz de York, ha sido una de las últimas en aparecer de la mano de su marido, Edoardo Mapelli.

Eugenia de York y Jack Brooksbank Getty Images Eugenia de York ha acudido junto a su marido, Jack Brooksbank.

Eduardo y Sofía de Wessex Getty Images Los condes de Wessex han acudido a la misa junto a sus hijos Lady Louise y James.

Birgitte y el duque Richard de Gloucester Getty Images Richard de Gloucester, que primo de Isabel II, también ha sido uno de las asistentes junto a su mujer.

Duque de Kent Getty Images Duque de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, junto a su mujer.

Zara Tindall, nieta de Isabel II Getty Images Zara Tindall ha acudido junto a su marido y su hija.

Peter Phillips y sus hijas Getty Images Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, ha acudido a la Abadía de Westminster junto a sus dos hijas, Savannah e Isla.

Lady Penelope Knatchbull, Getty Images La condesa de Mountbatten de Birmania es una gran amiga de la reina Isabel II.

Boris Jonson Getty Images El primer ministro británico, ha asistido al servicio religioso sin la compañía de su mujer, Carrie Symonds.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io