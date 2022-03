Letizia ha destacado en el funeral por el duque de Edimburgo en Londres. Tras volver a vestir un vestido de la reina Sofía en el almuerzo en honor al presidente de Costa Rica, Letizia ha reaparecido con un look de estreno. Un vestido-abrigo nuevo pero que nos ha resultado familiar. Los Reyes se encuentran en Londres para asistir, en la Abadía londinense de Westmister, a la misa de Acción de Gracias organizada por la Casa Real británica por el Duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021, a los 99 años.

El Servicio Religioso dará las gracias por la dedicación del Duque de Edimburgo a la Familia Real, la Nación y la Commonwealth y reconocerá la importancia de su legado en la creación de oportunidades para los jóvenes, la promoción de la protección y conservación del medio ambiente y el apoyo a las Fuerzas Armadas.

Letizia y Felipe VI han sido uno de los primeros en llegar a la Abadía de Westmister. Para la ocasión ha optado por un sobrio vestido-abrigo de color verde con tocado a juego. Se trata de un diseño sencillo pero elegantísimo de la firma Babel realizado por la diseñadora Isabel Terroso. A juego ha lucido un tocado tipo casquete en el mismo tono. El diseño del abrigo-vestido es un modelo que recordaba al que llevó la duquesa de Cambridge en 2012, el Día de San Patricio, durante la tradicional entrega de tréboles a los miembros de la Guardia Irlandesa en Aldershot.

Letizia, este 29 de marzo de 2022. A la derecha Kate, con un modelo similar en marzo de 2012. Samir Hussein

Se trata de un vestido-abrigo cruzado en el pecho y falda de vuelo. Como diferencias, la mujer de Guillermo de Inglaterra llevó un cinturón a juego, mientras que el vestido de Letizia tiene un detalle de terciopelo verde como si fuera un cinturón, un tejido que también llevaba en los puños. También cambian sus complementos, como los tocados. Mientras que la duquesa de Cambridge optó por tonos marrones en su tocado y sus zapatos; la Reina se ha decantado por un tocado verde y su salones negros de Manolo Blatnik y bolso tipo 'Lady' de Hugo Boss, también negro.

Letizia no ha sido la única que ha llevado este tono, también la reina Isabel II, la princesa Ana y la duquesa de Cornualles han apostado un verde similar al de la Reina.

