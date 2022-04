Carlos de Inglaterra y su mujer, Camilla de Cornualles, han representado este Jueves Santo a la Familia Real Británica en el servicio de Pascua que se ha celebrado, como es tradicional, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Se trataba de la vuelta a la normalidad en la celebración del 'Royal Maundy Service' tras la cancelación los dos últimos años a causa de la COVID19.



La Reina Isabel II está delegando cada vez más en las capacidades de su hijo y su esposa, Camilla de Cornualles, en la que ha depositado cada vez más confianza. No es la primera vez que el matrimonio sustituye a la monarca tras su baja, pero sí la primera que lo hace en el servicio de Pascua, pues se trata de una emblemática cita que tiene un valor simbólico para la familia. Para la duquesa de Cornualles, incluso, era la primera vez que asistía a este evento, algo con mucho simbolismo teniendo en cuenta el "sincero deseo" de la Reina de nombrarla "reina consorte".

La celebración ha arrancado con gran expectación e ilusión que era patente en las sonrisas de la pareja real, que aprovechó para saludar no solo a las autoridades presentes sino también a todos los asistentes que pudieron y los participantes de la celebración, incluidos los niños que portaban los ramilletes de flores protocolarios. A su llegada fueron recibidos por los reverendos David Conner KCVO, decano de Windsor, quien ofició la ceremonia, y John Inge, y Lord High Almoner, que les acompañaron a la basílica.

Como es tradición, tras la ceremonia se han repartido monedas acuñadas especialmente para la ocasión. Una colección limitada con mucho simbolismo pues se entrega únicamente a aquellas personas mayores de 70 años que hayan dado una aportación especial a la iglesia y la comunidad local.

Esta no será la única vez esta semana en la que el matrimonio tenga que ocupar el lugar que le corresponde a la soberana puesto que también se ha anunciado su ausencia en la cita prevista para este domingo 17 de abril. Una fecha muy señalada pues se trata del primer aniversario del solemne funeral al Duque de Edimburgo, su esposo fallecido el 11 de abril de 2021. Todo apunta a que el motivo de la baja de la Reina ha sido los problemas de movilidad y "agotamiento" que arrastra desde que superara el COVID el pasado mes de febrero, y sobre los que bromeó con los periodistas hace apenas unas semanas.

