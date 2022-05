Este 2 de mayo es un día muy especial para la Familia Real Británica: Carlota de Cambridge celebra su cumpleaños. La segunda hija de Kate Middleton y el príncipe Guillermo disfruta hoy de su día más especial del año y cumple 7 años. Para la ocasión, la princesa ha demostrado que, a pesar de ser parte de la Familia Real, disfruta como cualquier niño pequeño y lo ha hecho en una sesión de fotos en el campo muy bien acompañada. Y es que con motivo de esta fecha tan especial, la Casa Real Británica ha publicado una imagen de la princesa muy risueña y rodeada de un campo de lavandas.



Como ya ocurriera por primera vez el año pasado, podemos ver a una princesa con el pelo suelto y sonriendo en este tradicional posado por su aniversario. Sin embargo, ha habido un detalle que no es habitual en estas fotografías y es que la princesa no aparece sola. En la primera imagen que han querido compartir desde la Familia real, se puede vera la princesa disfrutando de la compañía de su perro, acogido tras el fallecimiento de Lupo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La imagen ha demostrado que se encuentra en las mejores manos. Y es que ha sido la propia Duquesa de Cambridge la que se ha colocado al otro lado del objetivo, inmortalizando la sonrisa de su hija. Cada vez es más habitual que sea Kate Middleton la encargada de realizar los retratos a sus hijos pues se trata de una gran aficionada a la fotografía y disfruta retratando a sus tres hijos en todo tipo de circunstancias.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Unas horas después, la familia real ha querido agradecer las felicitaciones a Carlota de Cambridge a través de una nueva imagen: "¡Gracias por todas las cariñosas felicitaciones para la princesa Carlota en su séptimo cumpleaños!", escribían.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io