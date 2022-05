La reina Isabel II ha reaparecido por fin. Tras muchos rumores sobre sus problemas de salud que lleva arrastrando durante varios meses, sobre todo después de haberse contagiado coronavirus, la monarca ha vuelto a la escena pública y lo ha hecho de lo más sonriente. A pesar de haber tenido que cancelar diversos compromisos debido a sus problemas de movilidad, el más llamativo en los últimos días, la apertura del Parlamento británico. La reina ha vuelto a hacer acto de presencia, y como no podía ser de otra manera lo ha hecho en un acto hípico.

Isabel II ha reaparecido en la 'Royal Windsor Horse Show', uno de sus eventos favoritos del año. La Reina, de 96 años, se ha decantado por un look de lo más informal. Con gafas de sol, con los pintalabios de color rosa, blusa blanca, cárdigan oscuro, falda gris y pañuelo en la cabeza, la monarca se ha convertido en la protagonista de la jornada.

Chris Jackson Getty Images

Samir Hussein Getty Images

Y es que, a pesar de los rumores, Isabel II aparentaba muy buena salud y se ha mostrado muy animaba mientras observaba a su caballo Balmoral Leia competir en el espectáculo que marca el comienzo de su Jubileo de Platino oficial.

Su Majestad provocó una gran evasión a su llegada. El público lo recibió entre aplausos y vítores cuando llegó en su Range Rover y bajó la ventanilla para charlar animadamente con otros asistentes al festival.

Chris Jackson Getty Images

Aunque inicialmente optó por permanecer en su Range Rover, donde habló con los transeúntes y observó a los caballos en el desfile. Tras una hora más o menos y con la ayuda de un bastón, caminó lentamente hasta su asiento en la tribuna entre su hijo, el príncipe Eduardo, y Penny Knatchbull, condesa Mountbatten de Birmania.

Chris Jackson Getty Images

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io