Rania de Jordania está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. La princesa ha conocido este viernes una trágica noticia: el fallecimiento de su padre Faisal Al-Yasin. El médico perdió la vida a sus 88 años dejando a su hija desolada pues la deja huérfana en varios sentidos al haber sido uno de lo principales pilares de la vida de la esposa del rey Abdalá. La mujer ha querido despedir a su progenitor en redes sociales compartiendo una bonita imagen de él, con una sonrisa en los labios, acompañada por un bonito texto: "Mi querido padre, que en paz descanses".

"La Corte Real Hachemita lamenta el fallecimiento del padre de Su Majestad la Reina Rania Al Abdullah y el abuelo de Sus Altezas Reales el Príncipe Heredero Al Hussein bin Abdullah II, el Príncipe Hashem bin Abdullah II, la Princesa Iman bint Abdullah II y la Princesa Salma bint Abdullah II, Faisal Sidqi Al Yassin, que su alma descanse en paz, quien falleció el viernes 27 de mayo de 2022", ha transmitido la Casa Real en un comunicado oficial.

Licenciado en la Universidad de El Cairo, Faisal Al-Yasin era toda una eminencia en el mundo de la medicina. Se especializó en cirugía y pediatría en Irlanda del Norte convirtiéndose en uno de los primeros médicos árabes en tener licencia para abrir su propia clínica en Kuwait, donde se trasladó para ejercer la medicina. Su muerte ha sido un duro golpe que la Corte Real ha querido compartir: "por orden de Su Majestad el Rey Abdullah, la Corte Real Hachemita ha anunciado siete días de luto, a partir del viernes".

Estos meses no están siendo nada fáciles para la familia real. Hace apenas unas semanas, el rey Abdalá era intervenido en Alemania por una hernia de disco que le obligó a estar de baja. Mientras tanto, su hijo y heredero, Al Hessein, ocupó el cargo de regente. Precisamente los hijos de Abdalá también han sido protagonistas de la crónica real y es que Hamzah de Jordania renunció al título de Príncipe semanas antes de la operación, tras haberse visto envuelto en un intento de golpe de Estado en 2021 por lo que fue encarcelado e indultado: "Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones", rezaba el comunicado de renuncia.

