Han sido contadas las ocasiones en las que Meghan Markle y el príncipe Harry han vuelto a Reino Unido. Desde el polémico 'Megixt' poco después de su boda, los duques de Sussex han establecido su residencia en Los Ángeles donde viven felices en su gran mansión. Alejados de la Familia Real Británica y la persecución mediática, intentan regresar a la tierra natal del príncipe Harry solo por motivos puntuales. Será el próximo mes de septiembre, concretamente el día 5, cuando veamos a los duques aterrizar en Manchester.

El nieto de Isabel II tiene previsto ejercer de anfitrión en la gala benéfica 'One Young World Summit'. Una reunión entre jóvenes líderes procedentes de distintas partes del mundo, con un total de 190 nacionalidades participantes. Una cumbre en la que veremos mucha diversidad cultural y en el que se abordaran temas tan relevantes como la cooperación internacional. Como no podría ser de otra manera, el príncipe Harry acudirá a la gala acompañado por su mujer Meghan Markle que realiza el papel de consejera de esta asociación. No sabemos si esta vez, como en su última visita a Europa estarán rodeados del equipo de grabación de Netflix que prepara un documental sobre su vida

Se desconoce si esta vez acompañaron a sus padres los pequeños Archie y Lilibet o si por el contrario viajarán sin ellos. Tampoco se ha desvelado si aprovecharán su viaje a Europa y al país natal de Harry para visitar a la reina Isabel II y al resto de miembros de su familia. Recordemos que su relación con su hermano Guillermo no pasa por su mejor momento y podría ser la ocasión perfecta para acercar posturas.

Después de la gala benéfica viajarán hasta Alemania para presentar la edición de 2023 de los Juegos Invictus, una cita muy importante en su agenda porque fue el propio Harry quien impulsó la creación de esta competición entre heridos de guerra en el año 2014.



