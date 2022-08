Carlos de Inglaterra desvela qué le parece su retrato en 'The Crown'. Es la primera vez que un miembro de la familia real británica se pronuncia sobre la serie de Netflix que recoge las vivencia de la reina Isabel II y los suyos desde los años 40 y que tiene previsto estrenar su quinta temporada este otoño. El heredero al trono británico habría revelado su opinión sobre esta exitosa producción durante una conversación privada con Anas Sarwar, el líder laborista escocés con el que coincidió en un acto en el último festival de Edimburgo.

Como podrás ver en el vídeo de la parte superior, la conversación entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Anas Sarwar se produjo en una ceremonia multirreligiosa celebrada antes de la apertura del parlamento de Escocia a la que el padre de Guillermo de Inglaterra acudió con la reina Isabel II. Según el político escocés reveló al diario 'The Daily Mail', el heredero al trono británico se les acercó para saludarles y les hizo una revelación sobre la serie que deja claro que algunos miembros de la familia real británica sí han visto la serie 'The Crown'.

Gtres

"Se acercó y nos dijo: 'Hola, encantado de conoceros a todos, no estoy ni siquiera cerca de cómo me retratan en Netflix" fueron las palabras que el príncipe Carlos les dijo a los políticos presentes según Sarwar. Tras sus revelaciones al diario británico, Anas se dio cuenta de que podía meterse en un lío por revelar conversaciones privadas pero ya lo había desvelado. 'The Daily Mail' se puso en contacto con Clarence House para conocer su opinión y, de momento, no se han pronunciado a respecto.