Pasadas las 19:00 h de este 8 de septiembre, la Casa Real Británica anunciaba la muerte de Isabel II. A media mañana saltaban todas las alarmas cuando los hijos de la Reina se reunían en el Castillo de Balmoral donde se encontraba su madre, bajo observación médica y horas después de producía el fatal desenlace. Desde la cuenta oficial de la Familia Real se ha publicado un precioso post despedida de Isabel II, con una imagen de la soberana en blanco y negro. "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", se puede leer junto a la preciosa imagen.

El texto confirma que Carlos de Inglaterra velará el cuerpo de su madre durante esta noche y pasará a la historia por ser su primer comunicado como Rey, ya que tras la muerte de su madre, pasa a ser directamente el nuevo rey de los británicos, con el nombre de Carlos III. Este 9 de septiembre, el primogénito de Isabel II será proclamado Rey en una ceremonia privada, a la que acudirán un centenar de personas, y que tendrá lugar en el Palacio de St. James. Pero su coronación no tendrá lugar hasta dentro de un año.

Carlos de Inglaterra también se ha dirigido al pueblo inglés en otro comunicado publicado minutos después. "Una declaración de Su Majestad el Rey: El fallecimiento de mi amada Madre, Su Majestad la Reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una querida Soberana y una Madre muy querida. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los Reinos y la Commonwealth, y en innumerables personas en todo el mundo. Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo seremos consolados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto en el que se tenía a la Reina", rezan sus palabras.

