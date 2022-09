La muerte de la reina Isabel II ha supuesto un duro golpe para la sociedad británica por la grandeza de su papel, pero mientras el país se recupera poco a poco del mazazo con un nuevo rey al que alabar, Carlos III, los que aún siguen con el dolor en el corazón son sus familiares. Para la Familia Real no sólo era la reina Isabel II, también 'la abuela', y su pérdida ha sido un duro momento para ellos, pero con el paso de los días están sacando fuerzas, como el príncipe Harry, para pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento, que ha hecho público un comunicado.



"Mientras celebramos la vida de mi abuela, Su Majestad la Reina -y lamentamos su pérdida-, todos nos acordamos del papel de guía que fue para muchos y de su compromiso con el servicio y el deber", comienza escribiendo Harry. "Fue globalmente admirada y respetada. Su gracia y dignidad inigualables se mantuvieron inquebrantables a lo largo de su vida, y ahora también en su legado eterno".

Harry, además, ha querido recordar unas bonitas palabras de la Reina que ahora resuenan más que nunca: "Permitidnos hacernos eco de las palabras que dijo tras la muerte de su marido, el príncipe Felipe, unas palabras que nos pueden reconfortar a todos ahora: 'La vida, por supuesto, consiste en partidas, pero también en primeros encuentros'".

Con cariño, el también duque de Sussex ha dejado a un lado tratamientos protocolarios para referirse a su abuela: "Yaya, a la vez que este último viaje nos trae tristeza a todos, estaré siempre agradecido a todos nuestros primeros encuentros -desde los recuerdos de mi más tierna infancia, a mi primer encuentro contigo como mi Comandante-Jefe; desde el momento en que conociste a mi amada esposa, al momento en que abrazaste a tu querido bisnieto-. Guardo todos esos momentos compartidos contigo, y todos los demás entre medias. Ya se te extraña, no sólo por nuestra parte, sino por todo el mundo. Y hablando de primeros encuentros, ahora honramos a mi padre en su nuevo rol como el rey Carlos III", ha añadido.

Para acabar, Harry ha enviado sus mejores deseos en este último viaje a su abuela: "Gracias por tu servicial entrega. Gracias por su sabio consejo. Gracias por tu contagiosa sonrisa. Nosotros ahora también sonreímos porque te has reunido con el abuelo y los dos estáis juntos y en paz", ha finalizado.

La relación de Isabel II con su nieto, el príncipe Harry, siempre fue muy íntima y demostraron lo mucho que se querían tanto delante como detrás de las cámaras, a pesar de que el joven le dio un gran dolor de cabeza cuando quiso apartarse de la Familia Real y la Reina tuvo que revocar sus títulos. A pesar de todo, su unión se mantuvo inquebrantable hasta el último día de la monarca.