Sigue en directo el funeral de Estado por la reina Isabel II. En la mañana del 19 de septiembre, Londres se ha paralizado para celebrar el último adiós a la soberana británica que falleció el pasado 8 de septiembre en Balmoral. En el vídeo de la parte inferior, podrás ver cómo se celebra la ceremonia al que han acudido casi todos los miembros de la familia real británica con el rey Carlos III a la cabeza.

Tras abandonar Westminster Hall, los restos mortales de la reina Isabel II han sido trasladados a la abadía de Westminster donde fueron recibidos por sus cuatro hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo y sus nietos varones mayores de 18 años encabezados por Guillermo, príncipe de Gales y actual heredero al trono británico. El silencio está siendo solemne en esta ceremonia religiosa que están siguiendo millones de personas a través de la señal en directo y de las redes sociales.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A la ceremonia religiosa que dura 55 minutos, han acudido numerosos jefes de Estado y de Gobierno entre los que destacan los reyes Felipe y Letizia que ya mostraron el día anterior sus respetos ante los restos mortales de la reina Isabel II. También ha destacado la presencia de Jorge y Carlota, los hijos mayores de los príncipes de Gales que, vestidos de negro, han llegado a la ceremonia acompañados por Camila, reina consorte, y su madre, Kate Middleton.