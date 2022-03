Tras participar en la misa en memoria de Felipe de Edimburgo en la Abadía de Westminster junto a su marido, el rey Guillermo de los Países Bajos, y su suegra, la princesa Beatriz de Holanda, la Reina Máxima ha retomado su agenda en Rottendam con una cita muy especial: inaugurar Fundación Mind Us, de la que Máxima se ha convertido en su presidenta de honor. Se trata de una iniciativa comprometida con la salud mental de los jóvenes entre 12 y 27 años y que intenta que estos desarrollen resiliencia y sepan encontrar ayudar cuando lo necesiten.

Durante la visita de trabajo, la Reina Máxima ha hablado con varios jóvenes sobre salud mental en la educación y la importancia de la música y el ejercicio en este sentido. También han debatido sobre el papel de las redes sociales en la transmisión de tabúes y la búsqueda de apoyo para los desafíos mentales.

Ha sido durante su discurso, cuando Máxima ha contado su experiencia personal en el terreno de la salud mental tras la muerte de su hermana pequeña, Inés Zorreguieta, que se quitó la vida en 2018 a los 33 años. "Todos apoyamos este programa desde nuestra propia experiencia, como profesional, como experto por experiencia propia, como director o desde otra implicación. Mi motivación para participar es muy personal. Tiene que ver con mi búsqueda tras la muerte de mi hermana Inés, hace cuatro años en junio", explicaba Máxima.



"Cuando ella murió, tenía treinta y tres años… entonces te inundan muchos sentimientos. Tristeza, pérdida, impotencia. Su muerte despertó muchos sentimientos. Y una y otra vez la pregunta: ¿podríamos haber hecho más? Pronto me di cuenta de que no estaba sola. Escuché a muchas personas que habían pasado por lo mismo con un familiar o un amigo. ¿Cómo puedes realmente ayudar a alguien con problemas mentales? Muchas personas luchan con eso cada día", continuaba la mujer del rey Guillermo.

La reina Máxima explicó que "cuanto antes se detecten las señales, mayores serán las posibilidades de que los jóvenes recuperen su resiliencia mental antes de que los problemas se vuelvan demasiado grandes" y considera "necesario que los jóvenes se atrevan a mirarse con honestidad y también se ayuden unos a otros a encontrar nuevamente el equilibrio. Muchos me dicen que se sienten como si estuvieran en una olla a presión".

La argentina ya reconoció hace un tiempo que necesitó ir a terapia con un psicólogo y que ella no es la única de la familia que ha necesitado esta ayuda. También sus hijas mayores, Amalia y Alexia (que actualmente es compañera de la princesa Leonor en Gales) ha ido a terapia.

Una vez más, Máxima deslumbró con su look. Un vestido camel, de la firma Zeus + Dione, con jaretas en el escote, mangas abullonadas y abertura central en la falda, que combinó con abrigo y botas en el mismo tono.

