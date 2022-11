Con el rodaje de la nueva temporada de 'The Crown' en el punto de mira después del enfado del príncipe Guillermo por una polémica entrevista de Lady Di que saldrá en la serie, parece que los directivos de Netflix no tienen pinta de querer parar el rodaje, ni mucho menos. El mismo ha recalado en Mallorca para grabar algunas escenas de la malograda princesa de Gales poco antes de su muerte, cuando disfrutó de unas vacaciones con Dodi Al-Fayed en Saint Tropez, y no hemos podido alucinar más con el increíble parecido de la actriz que le da vida, Elizabeth Debicki. ¿Sabrías identificar a la original y a la doble?



El equipo se ha esmerado especialmente a la hora de conseguir el vestuario, y es que Elizabeth, entre la ropa, los complementos y el característico peinado noventero de la princesa, está exactamente igual. Algunos gestos incluso los calca:

Getty Images / Gtres

Elizabeth está tan metida en el papel que algunos movimientos de la princesa, tímidos e introvertidos, los ha hecho suyos:

Getty Images / Gtres

Getty Images / Gtres

¿Has conseguido ya adivinar quién es quién? Te lo ponemos aún más fácil: no sólo en las grabaciones en Mallorca han conseguido que Elizabeth se parezca: las fotos de la grabación de la escena del famoso 'revenge dress' ya han visto la luz... y es alucinante la similitud:

Getty Images / Gtres

Efectivamente, Diana está en las fotos de la izquierda y Elizabeth en las de la derecha, pero sin duda el equipo de caracterización de la serie ha hecho un trabajo espléndido. ¡Deseando estamos de ver el resultado cuando se estrene la nueva y penúltima temporada!