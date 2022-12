Harry de Inglaterra arremete, como nunca, contra la familia real británica. En el adelanto de los tres nuevos capítulos de 'Enrique y Meghan', su serie documental de Netflix, que se estrenan el 15 de diciembre, la pareja vuelve a la carga y revela, en primer persona, cómo han vivido su historia de amor y su salida de Buckingham Palace. Antes de la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, Harry y Meghan Markle decidieron grabar un documental sobre sus vidas en el que, además de fotos y vivencias jamás contadas, revelan cómo tomaron la decisión de apartarse de sus obligaciones como miembros de la casa real. "Sé que muchas personas no estarán de acuerdo con lo que hice o como lo hice pero tenía que proteger a mi familia. Estaba aterrorizado. No quería que la historia se repitiera", explicaba Harry en la primera parte de la serie. La prensa no ha sido la única en comentar el contenido audiovisual y la casa real también ha reaccionado a las palabras de la pareja.

Netflix

Tras esta primera parte y sus reacciones, Netflix ha publicado el teaser de la segunda parte del documental, que verá la luz este jueves 15 de diciembre. En estos nuevos episodios, los duques de Sussex cuentan cómo fue su salida de la institución y las dificultades a las que se enfrentaron durante ese periodo, además, relatan por qué se fueron a vivir a Estados Unidos. "No sé cómo habríamos acabado si no nos hubiésemos apartado", expresaba el hijo del rey Carlos III sobre su salida como miembro activo de la familia real. Por su parte, Meghan destacaba que tras la renuncia "le quitaron la seguridad" y debido a esto, "todo el mundo sabía donde estaban". Pero el momento clave del trailer es cuando Harry arremete contra su familia con una grave acusación: "Mentían para proteger a mi hermano", confesó. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es su relación con Guillermo? A partir del 15 de diciembre, los duques de Sussex lo revelarán en Netflix.