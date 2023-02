Parece que la historia se repite. Después de que la Casa Real británica se estremeciera al vivir el triángulo amoroso de Carlos III de Inglaterra, Lady Diana y Camila Parker y en medio del revuelo mediático que se está viviendo por las confesiones del príncipe Harry ante las que Carlos III ha tomado medidas, las informaciones de los medios británicos señalan a que el príncipe heredero Guillermo de Inglaterra disfrutó este San Valentín de un plan romántico con su supuesta amante, Rose Hanbury, marquesa de Chalmondeley.

Algunos medios británicos han señalado que el heredero al trono fue visto disfrutando de una cena romántica con ella precisamente el Día de los enamorados, algo que podría confirmar los rumores que lanzaron desde el 'Daily Mail', donde días antes se publicó que Kate Middleton comentó en una floristería que ya no esperaba que su marido le regalara flores por esta fecha tan señalada pues, aseguraban, había dejado de ser tradición en la pareja. Muchos medios internacionales se han hecho eco de la noticia replicándose como la pólvora.

Además, los medios británicos están señalando que la marquesa podría haberse divorciado en los últimos meses por motivos que no han trascendido. Todo un caldo de cultivo para que los rumores sobre las posibles infidelidades hayan corrido como la tinta por toda Inglaterra.

De ser cierto, atrás quedarían los momentos románticos de la pareja que enamoraron a Gran Bretaña mostrando un idílico cuento de hadas. Y es que no es la primera vez que se relaciona al príncipe heredero con esta marquesa, quien fuera amiga íntima de Kate Middleton hasta 2019, momento en el que saltó a la prensa la supuesta relación con su marido.