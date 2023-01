Harry vuelve a la carga, y esta vez lo hace en la televisión británica. Con motivo de la publicación de su libro autobiográfico 'En la sombra', el hijo de Carlos III se sentaba en la cadena ITV para ofrecer una entrevista al periodista Tom Bradby en un programa especial grabado cinco días antes de Navidad. El Duque de Sussex ha explicado durante la entrevista el motivo de la publicación de sus memorias a sus tan solo 38 años: "Sentí que era un buen momento para poder contar yo mismo mi propia historia, y me siento muy agradecido", señalaba a Tom y lamentaba que "otras personas diferentes, con distorsiones intencionadas" hablasen de él, por eso la publicación de su libro, que verá la luz el próximo martes 10 de enero en Europa. Aún así, tenemos que matizar que por error las memorias salieron en un librería de España y ya son algunos los que conocen el contenido del libro, como su polémico disfraz de 2005, su dura relación con su padre, o su distanciamiento con su hermano Guillermo.

Durante su conversación con Bradby, el marido de Meghan Markle afirma que no quiera hacer daño ni a su padre ni a su hermano con el libro: "amo a mi padre, a mi hermano, a mi familia y siempre lo haré" y matizaba que "nada de lo había en libro ha sido con la intención de hacerles daño". En este sentido, Harry ha expresado su intención de reconciliarse con su padre y con su hermano y agregaba: "Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental (protagonizado por el propio Harry y Meghan en Netflix) y leer el libro, dirán ¿Cómo puedes perdonar a tu familia después de lo que te han hecho?", comentaba.

Asimismo, añadía en la entrevista: "Yo les respondí: el perdón es una opción más posible porque me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano", y matizaba: "Yo de momento no los reconozco, y es muy probable que ellos no me reconozcan a mí".

Además, aseguraba que estaba haciendo esa entrevista "pidiendo una familia, no una institución". "Entiendo lo difícil que puede resultar el poder separar ambas cosas, pero para mí tiene que haber diferencia después de todo lo que he vivido y experimentado durante estos años", afirmaba.

Otro de los aspectos que le preocupa a Harry es la muerte de su madre Lady Di el 31 de agosto de 1997 mientras iba en coche, y le relató a Tom Bradby cómo su padre le contó la trágica noticia: "Se sentó en el borde de mi cama, puso una mano en mi rodilla y me dijo: Mi querido muchacho, mamá ha tenido un accidente" y por todo eso, el Duque de Sussex asegura que "no quiere que la historia se repita": "No quiero ser padre viudo", señalaba.

Además, durante la entrevista ha desvelado que tanto él como su hermano le pidieron a su padre que no se casase con Camila el 9 de abril de 2005: "Nosotros le pedimos que no se casara, pero el optó por hacerlo y esa fue su decisión" y expresaba que Camila y Carlos "están y siguen siendo muy felices juntos".

Respecto a la muerte de su abuela Isabel II en septiembre de 2022, Harry comentaba: "Mi hermano y yo caminábamos por la misma ruta. Entonces bromeamos y dijimos que nos conocíamos el camino", refiriéndose al funeral de su madre Lady Di en 1997. Sin embargo, matizaba que la intensidad de los funerales era diferente: "con nuestra madre era diferente porque había fallecido joven", aseguraba.

También ha hablado sobre la relación de Meghan Markle y Kate Middleton y confiesa que no se llevaron bien desde un primer momento: "habían muchos prejuicios de los que yo también era culpable al principio", desvelaba. Sobre si su hermano intentó evitar su boda con Meghan, Harry ha señalado que no pero sí que le dijo algunas preocupaciones como que "iba a ser muy difícil para él" su relación con la actriz estadounidense.

La respuesta no se ha hecho esperar, tras las declaraciones en su documental de Netflix junto a Meghan, y desvelar las polémicas familiares en su autobiografía, su padre Carlos III ya ha tomado cartas en el asunto con Harry: no asistirá a la coronación de su padre el próximo 6 de mayo. Finalmente, preguntado por Tom Bradby sobre si asistirá al acto, el Duque de Sussex ha expresado que "pueden pasar muchas cosas de aquí hasta que llegue el momento".