Cada vez queda menos para que Carlos III sea coronado rey. La fecha ya está elegida: el próximo 7 de mayo será cuando el hijo de la fallecida Isabel II reciba todos los honores y sea monarca con todas las de la ley. Se espera que al acto le siga una gran celebración en el castillo de Windsor que seguirán miles de británicos en directo y también millones de personas a lo largo y ancho del mundo, y es que no se ha vivido un evento igual en el país desde 1953. Mucho ha llovido desde entonces, y la cosa ha cambiado mucho, pues ahora una de las partes más esperadas no es la coronación en sí misma, sino la fiesta de después... que se está poniendo bastante cuesta arriba.



A los organizadores del evento les está costando encontrar cantantes que quieran participar de semejante celebración, y aunque para muchos artistas británicos es una gran oportunidad para dejarse ver ante sus fans (y mostrar su apoyo al nuevo Rey, dicho sea de paso), algunos se han permitido el lujo de decir que no... y lo malo no es eso, sino que la lista de intérpretes que le han 'hecho el vacío' al recién estrenado monarca no para de crecer, y ya se han sabido algunos nombres: Adele, Harry Styles, Ed Sheeran, Robbie Williams, Elton John y las Spice Girls son todos los que, según 'The Mirror', ya han confirmado que no van a aparecer por allí.

Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, Elton John, Robbie Williams and Spice Girls have reportedly all declined to perform at King Charles III’s coronation. pic.twitter.com/pJKpQsOuY1 — Pop Base (@PopBase) February 26, 2023

Al parecer, según las informaciones que se manejan, los cuatro primeros habrían dicho 'no' por sus "apretadas agendas"; las Spice Girls no tendrían pensada una nueva reunión, ya que cada una está centrada en sus proyectos profesionales por separado, y aunque Elton John también tiene conciertos programados en esas fechas, lo cierto es que él tenía mucha simpatía por Isabel II y compartían una bonita amistad... pero no se puede decir lo mismo de Elton y Carlos III.

Gtres

Sea como sea, aún hay tiempo para seguir llamando a puertas desde el palacio de Windsor, aunque tampoco se pueden dormir en los laureles: las confirmaciones de asistencia vencen a principios de abril, lo que da de plazo todo marzo (y un poco más) para buscar a alguien que quiera (y pueda) cantar en la coronación de Carlos de Inglaterra. De momento, algún nombre con peso, como el de Lionel Richie, Take That (sin Robbie, claro), Kylie Minogue y su hermana, Dannii Minogue, se dice que ya estarían confirmados, pero falta mucho por cerrar y cada día que pasa sin convencer a nadie más es un día echado a perder.

De momento, este es solo uno de los problemas a los que se está enfrentando Carlos III, que en lo personal también tiene mucho en lo que trabajar: según parece, estaría intentando reconciliar a sus hijos para tener una coronación tranquila con los dos juntos, pero parece que la publicación del libro 'En la sombra' de Harry les ha separado aún más: incluso se ha sabido que el monarca habría pedido a su hijo que empiece a desalojar la casa de la que disfrutan él, su mujer y sus dos hijos en Londres...