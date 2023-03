Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Carlos III de Inglaterra no invitase a su hijo Harry ni a la mujer, Meghan Markle, a su coronación, que se celebrará el próximo 6 de mayo, el mismo día queArchie, el hijo mayor de los duques de Sussex cumple 4 años. Pues bien, la incógnita ya ha sido despejada y, según, ha revelado una fuente a 'The Sunday Times', Harry de Inglaterra habría recibido un correo electrónico de la oficina de Su Majestad Carlos III de Inglaterra en la que se invita al matrimonio a estar presentes en un acto tan importante para la corona. Eso sí, seguimos con la duda de saber si aceptan la invitación o no porque la misma fuente no ha querido confirmar si los duques de Sussex asistirán "No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa acudirán, ha dicho al citado medio inglés y recogemos en el vídeo que puedes ver arriba.

En caso de asistir, Harry no tendrá un papel esencial en el acto, sino que ocupará un segundo plano en calidad de familiar del jefe de Estado. A diferencia de su sobrino, el príncipe Jorge, hijo de los Príncipes de Gales, al que su abuelo ha decidido otorgar cierto protagonismo al ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión al trono.

La confirmación de la invitación de los duques de Sussex a la coronación de Carlos III llega sólo unos días después de conocerse que Harry recibió órdenes de desalojar Frogmore Cottage -su residencia en Inglaterra y que reformó a su gusto-, tan solo 24 horas después de la publicación de la polémica biografía, 'Spare'. Los duques tienen hasta el verano para desalojarla y su nuevo inquilino podría ser Andrés de Inglaterra.

A pesar de la invitación, Harry sigue 'atacando' a su padre. En un reciente encuentro virtual con el doctor Gabor Maté, experto especializado en trauma, adicciones, estrés y desarrollo infantil, calificó su infancia como "increíblemente dolorosa" y alegó que sus traumas de adulto se deben a que creció en un "hogar destrozado". Unas palabras sobre las que Carlos III no quiso pronunciarse tras asistir a un servicio religioso en St. Mary Magdalene, en Sandringham, junto a su esposa Camila.