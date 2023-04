Ya conocemos la identidad del invitado sorpresa a la coronación del rey Carlos III. El próximo 6 de mayo, la abadía de Westminster acogerá esta solemne ceremonia en la que Carlos III será coronado rey y su esposa Camila reina y, entre los invitados que podrán presenciar, en vivo y en directo, este momento histórico sorprende el nombre de una persona muy cercana a Camila. Entre los más de 2.000 invitados a la coronación además de miembros de la familia real británica como el príncipe Harry, que estará sin su mujer Meghan Markle que ha aclarado los motivos de su ausencia, asistirán otros miembros de la realeza como los reyes Felipe y Letizia o Amalia de Holanda que asistirá a la cena anterior en Buckingham. Pero el diario 'The Times' ha adelantado el nombre de unos de los invitados que ha confirmado su asistencia y ha sorprendido a todos.

Andrew Parker-Bowles, ex de Camila, estará en la coronación de Carlos III

Andrew Parker-Bowles, ex marido de Camila y padre de sus hijos Tom y Laura, estará en la abadía de Westminster para ver en directo la coronación de Carlos III y de su ex. Además, según este diario británico, lo hará en un lugar privilegiado del templo ya que su ex ke habría reservado un asiento central en una de las filas delanteras. Andrew estará acompañado por sus dos hijos y sus nietos ya que estos, al igual que el príncipe Jorge, tendrán un papel principal en la ceremonia porque serán los encargados de sostener un dosel sobre la cabeza de su abuela durante el momento de la unción con aceite consagrado.

Dave M. Benett Getty Images

Andrew Parker-Bowles ya estuvo en la boda de Carlos y Camila en 2005

Esta invitación a la coronación de Carlos III demuestra que la relación entre Camila y su ex, Andrew Parker-Bowles, es excelente. Padres de dos hijos y con cinco nietos en común, es habitual verles compartir eventos familiares y Andrew ya fue invitado a la boda de Carlos y Camila en 2005. Andrew y Camila decidieron divorciarse en 1995 tras más de 22 años de matrimonio. Su relación no fue idílica ya que ambos mantuvieron sonoras relaciones extramatrimoniales pero supieron reconducir su relación. Además, Parker-Bowles es íntimo amigo de la princesa Ana, hermana de Carlos III.