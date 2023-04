Tal día como hoy, sábado 29 de abril, pero hace 12 años, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton ponían el broche de oro a su relación con una romántica boda. La pareja elegía la Abadía de Westminster para darse el 'Sí, quiero'. Un enlace que fue televisado y en el que la actual princesa de Gales se ganó aún más el cariño del pueblo inglés y un hueco en la Familia Real Británica. Para celebrar sus doce años de casado, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han compartido en sus redes sociales oficiales una bonita fotografía en la que se refleja el buen momento que se encuentran atravesando, a pesar de los rumores del que el hijo del rey Carlos III ha sido infiel a la princesa de Gales.

En la instantánea les vemos dando un agradable paseo en bicicleta por Norfolk, donde los príncipes de Gales poseen una casa de campo 'Amber Hall', regalo de la fallecida Isabel II y donde pasan gran parte de sus vacaciones.

Un amor adolescente

Guillermo y Kate se conocieron en la universidad. Comenzaron siendo grandes amigos. Tras un largo noviazgo y una ruptura de por medio, la pareja decidió dar el gran paso y casarse. La boda del año se celebró el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Millones de personas siguieron la ceremonia en directo y medio mundo tenía puestos los ojos en la joven pareja.

Junto al pequeño príncipe Luis de Inglaterra y a sus hijos mayores, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, han formado una preciosa y numerosa familia.

Mark Cuthbert Getty Images