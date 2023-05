Falta muy poco para que salgamos de dudas. El 6 de mayo Inglaterra vivirá un momento histórico con la coronación de Carlos III y será entonces cuando se resuelva una de las grandes incógnitas de la cita de la Familia real británica. ¿Llevará la princesa de Gales tiara o dará la sorpresa con su estilismo? Lo cierto es que todos apuestan a que la mujer de Guillermo de Inglaterra optará por la tiara Halo de Cartier. Fue la que llevó el día de su boda, un préstamo personal que le hizo Isabel II para un día tan especial. Aunque también podría ser la famosa Lover's Knot. Esta era una de las piezas favoritas de Lady Di, y así, haría un guiño a la madre de su marido, una de las figuras más queridas de la historia de la familia real británica.

Otras opciones serían la tiara Flor de Loto, también conocida como tiara papiro, que perteneció a la Reina madre y que originalmente no se trató de una tiara, sino de un collar de perlas y diamantes; y la tiara Vladimir, considerada una de las favoritas de Isabel II.



Sin embargo, el diario británico 'The Times' ha publicado, en exclusiva, algunas pistas sobre el look de Kate para la coronación y sorprende al afirmar que la princesa de Gales no utilizará tiara en la ceremonia que tendrá lugar en la abadía de Westminster y en la que se coronorá a Carlos y a su mujer, Camila. No solo eso, también avanza que podría sustituir la tiara por flores en el pelo. Un detalle que contaría con el beneplácito de Carlos III que quiera darle una gran importancia a la sostenibilidad y la naturaleza en su coronación.

La propia Kate ha dado alguna pista sobre su look. "¡Hay un toque de azul!", dijo en una entrevista con la presentadora de This Morning, Alison Hammond. Aunque muchos creen que con ese azul se refería a la faja azul, símbolo de su posición como Dama de la Gran Cruz de la Real Orden, que debe lucir -junto a una tiara, por protocolo- en durante la recepción previa a la coronación en el palacio de Buckingham.