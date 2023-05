Hay fechas que son carne de memes y la coronación de Carlos III de Inglaterra, dejando a un lado la solemnidad del acto, reunía todos los requisitos: carrozas de cuentos de hadas, más de 2.000 invitados -entre miembros de casas reales y famosos-, llamativos estilismos, notables ausencias, como Meghan Markle...

El pasado 6 de mayo, los ingleses vivieron un día histórico que hacía más de 70 años que no se producía. Isabel II fue coronada reina en 1952 y, tras su fallecimiento, en septiembre de 2022, ha sido su hijo Carlos el encargado de llevar la corona. Televisiones de medio mundo retransmitieron la ceremonia de coronación en directo y las redes sociales se llenaron de memes que daban la visión más 'divertida' de la ceremonia con el monarca y su mujer como protagonistas, pero también invitados como la cantante Kate Perry, el tocado de la reina Letizia y los gestos de Harry de Inglaterra.

Durante la retransmisión, la intérprete de 'Roar' aparecía confundida al no encontrar su asiento en la abadia de Westminster. Y, como no, ese momento dio paso a inmumerables memes. "Ya podemos cambiar la frase 'estar más perdido que un pulpo en un garaje' por 'estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III'", rezaba uno de los tweets más retuiteados.

Ya podemos cambiar la frase “estar más perdido que un pulpo en un garaje” por “estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III”.#Coronation #coronacioncarlosIII pic.twitter.com/2skJWGDAIx — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 6, 2023

Harry de Inglaterra también ha sido objetivos de memes. El hijo de Carlos III ocupó un asiento lejos de su familia, en tercera fila, y en cuanto acabó la ceremonia se marchó de la abadía, tanta prisa parecía llevar que un internauta escribió: "Harry ha aplicado el comes y te vas".

Harry llegando solo me recuerda a mi primo que llega a las reuniones sin su señora porque a todos nos caga. #Coronation pic.twitter.com/sBi9a5go07 — Liz (@Lizmenita) May 6, 2023

Incluso el monarca y la reina consorte han protagonizado, muy a su pesar, divertidos momentos. Hay quienes los comparaban con Fiona y Sherk. Y otros mostraban el momento de la coronación de Camila con el de celebrar un cumpleaños en Burguer King.

Había más emoción en la carroza de Shrek y Fiona. #Coronation pic.twitter.com/f4zp9sFl3r — R. P. (@_kubrik) May 6, 2023

Cuando celebras tu cumple en el Burger King.#Coronation pic.twitter.com/GSjysBYYYW — Serthand (@Serthand) May 6, 2023

Y otros memes que no te puedes perdes...

Melchor Gaspar y Baltasar en la coronación de Carlos III pic.twitter.com/9IrdVM8Hxr — Giralfarru (@iron_farru) May 6, 2023