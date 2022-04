Charlene de Mónaco parece estar de vuelta. La princesa de Mónaco lleva meses ausente después de que tras un viaje en Sudáfrica se resintiera su salud y tuviera que quedarse en reposo, sin que las fuentes oficiales dieran más detalles sobre su estado. A principios de año pudimos conocer que la princesa se trasladaba finalmente a Mónaco después de estar varios meses tratándose en clínicas del extranjero, y ahora hemos vuelto a tener noticias de ella a través de unas fotografías muy elocuentes publicadas por el perfil oficial de la Casa Principesca.

En las fotografías se puede ver a la familia al completo, con un look en tonos pastel, Charlene junto a sus hijos sentada en una toalla en un jardín con la piscina al fondo mientras que el príncipe Alberto se encuentra de rodillas en la misma toalla a modo de picnic. Una imagen propia de la Pascua con la figura de un conejo y un huevo de chocolate incluido, aunque sin conocer ningún detalle donde se encuentra el lugar elegido para hacer la instantánea.

Eric Mathon / Palais princier de Monaco

Pero estas no han sido las únicas fotos que se han hecho públicas. También se ha conocido una fotografía en la que se puede ver a la familia en una misa privada, en la que vemos a los cuatro miembros, de espaldas, sentados en un banco atendiendo a esta misa de Pascua.

@ Eric Mathon / Palais princier de Monaco

Además la imagen se ha publicado el mismo día en el que conocíamos el negativo de Alberto de Mónaco en COVID después de que diera positivo por segunda vez hace tan solo una semana. El mismo día que ha aprovechado también para reaparecer en público en el Master de Tenis. Una situación que abre un interesante debate: ¿Cuándo fueron tomadas estas fotografías? ¿Antes o después del confinamiento del príncipe?

