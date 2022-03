Ha pasado prácticamente un año desde que la salud de Charlène de Mónaco preocupó a todos. Tras un viaje oficial de seis meses a Sudáfrica, su país natal, se anunció que la princesa se tomaría "un periodo de calma y descanso", dando los medios especializados por sentado que se encontraba enferma. No obstante, hasta ahora no ha trascendido qué ha sido lo que la ha mantenido apartada de los suyos todo este tiempo. Lo último que conocimos fue su ingreso en una clínica privada ubicada en los Alpes suizos, allí ha permanecido vigilada durante lo últimos meses. Ahora parece que ha recibido el alta y ya puede regresar al Principado de Mónaco, cumpliendo las expectativas de su marido.



Según el comunicado enviado por la Familia Real, la princesa está "feliz" de poder regresar junto a su marido, Alberto II, y sus mellizos de 6 años, Jaime y Gabriela. Ellos nunca se han separado del todo de la princesa pues han acudido a visitarla periódicamente durante su estancia en Suiza, siendo la última visita, según los medios locales, el pasado mes de enero.

Gtres

Aunque parece, según se desprende del comunicado, que su regreso no implica volver a instalarse en Palacio. "En cuanto la salud se lo permita, la Princesa podrá disfrutar de la alegría de convivir con los monegascos, algo que tanto ha echado de menos", se puede leer. Y es que, por ahora, la princesa acude a continuar con su recuperación, la cual se espera que no se retrase mucho más.

A través del escrito, la familia real también ha anunciado que "en las próximas semanas podrá retomar completamente sus actividades oficiales". Una agenda que hasta ahora que ha sido llevada por las hermanas de Alberto II, Carolina (65 años) y Estefanía (56). Ambas han sido el apoyo institucional del príncipe, acudiendo a los actos que, por protocolo, debería haber ido Charlène durante el último año.

