La princesa Ingrid Alexandra ya es mayor de edad. Y como la COVID y la situación sanitaria de su país le impidió celebrar su puesta de largo el pasado mes de enero, este 17 de junio ha sido el día elegido para llevar a cabo varios actos en honor a la futura reina, entre los que han destacado una emotiva cena que ha congregado a la realeza europea haciendo también una cumbre de futuras reinas, a excepción de la princesa Leonor.

Al evento estaban invitadas todas las casas reales europeas haciendo todas ellas acto de presencia. Allí estuvieron Guillermo Alejandro con Máxima de Holanda, Victoria y Daniel de Suecia, Kyril de Bulgaria y su ex mujer Rosario Nadal, Felipe y Matilde Bélgica y el rey Felipe VI de España, entre otros representantes de las altas monarquías europeas, no solo como miembros de la realeza sino como parientes de la homenajeada. Aunque sonadas han sido las ausencias de la reina Letizia y la princesa Leonor, pues han sido las únicas regente y heredera que no han acompañado a Ingrid Alexandra en esta importante fiesta.

Ingrid Alexandra de Noruega preside la fotografía entre los reyes Harald y Sonia con la familia real y todos los invitados reales a la ceremonia en el Castillo de Oslo Lise Aserud

La ceremonia ha sido una de las más esperadas del calendario real no solo por el retraso de 6 meses desde el cumpleaños real de la princesa, sino también por la congregación de herederos a los tronos europeos. Amalia de Holanda, Leonor de Bélgica, Olimpia de Grecia o Estela de Suecia fueron algunas de las herederas que acudieron a la ceremonia con sus mejores vestidos de largo, algo que aún no hemos visto en la heredera española y que tenemos ganas de ver.



Durante la cena, se vivieron momentos muy emotivos. Primeramente, el Rey Harald de Noruega dedicó unas palabras a su nieta en la que alabó su formación y la deseó lo mejor en su andadura como mayor de edad. Seguidamente, le tocó el turno a sus padres, Hakkon y Matte-Marit quienes le han dedicado un gran discurso también a la joven.

Tras ellos ha sido la princesa Ingrid quien ha cogido el turno de palabra quien ha terminado entre lágrimas y pidiendo un brindis sonriente. Un momento que ha marcado un antes y un después en su vida.

