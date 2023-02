Más del 50% de los españoles se propone ponerse en forma cada año. Si vives cerca de un gimansio habrás notado que a principios de año siempre cuesta más aparcar cerca de casa. No te preocupes, que en primavera ya volverás a hacerlo sin problema porque la mayoría decide dejar el gym a los pocos meses, dando al traste con sus planes de entrenamiento y después de haber pagado la cuota anual del centro deportivo (porque salía más barata).

Si perteneces a ese 50% que quieres estar en forma pero te gusta que tus planes salgan bien, tenemos una alternativa para ti: móntate tu propio gimnasio en casa. Solo son ventajas: entranarás a tu ritmo de intensidad, no tendrás la ansiedad de no llegar a la clase porque has salido tarde del trabajo y, muy importante, podrás poner la música que más te guste para animarte. Otro pro: no tener que esperar para ducharte.

Si piensas que para tener un gimansio en casa necesitas mucho espacio y mucho dinero, te equivocas. Echa un vistazo a esta selección de aparatos pequeños y económicos (cuestan menos que pagar la cuota anual del gym). Los inventos caseros están muy bien: una bolsa de legumbres como pesas o el taburete de la cocina para hacer piernas, pero como que también tienen sus peligros: el salón lleno de lentejas o un esguince por resbalarte al pisar el taburete. Como no queremos que te pase eso, hemos seleccionados estos 6 gadgets que te ayudarán a mantener o ponerte en forma. Las bandas elásticas puedes elegirlas con la resistencia deseada y, por ejemplo, el banco de step te puede servir en casa para alcanzar altillos, además de para entrenar.

Ejercitador piernas y brazos

Este aparto es un viejo conocido. Lleva años en el mercado pero sigue siendo uno de los favoritos para muchos. Su uso continuado ayuda a la tonificación y definición de los músculos de las piernas, muslos, brazos, glúteos, espalda, pecho y caderas. Es el complemento perfecto para dar más intensidad a tus ejercicios.

Cedida Ejercitador de piernas y brazos Perpetual amazon.es 9,99 € 8,90 € (11% de descuento) Comprar

Esterilla con bolsa

Su diseño cómodo, ligero y adherente, convierte a la esterilla de yoga en el complemento ideal para tus prácticas de yoga, rutina de ejercicios de tierra, práctica de pilates o sesión de meditación diaria. Terminado el ejericio se recoge en una práctica bolsa.

Cedida Esterilla antideslizante Wueps amazon.es 19,95 € 16,95 € (15% de descuento) Comprar

Tabla curva de madera

Tabla ecológica curva realizada en madera de haya con certificado PEFC procedentes de bosques de gestión sostenible perfecta para hacer ejercicios de equilibrio y pilater. También la pueden usar los niños para fomentar su imaginación y su psicomotricidad: puede ser un balancín, una rampa, un tobogán, una mesa...

Cedida Tabla curva de madera The Wooden Racoon amazon.es 63,90 € Comprar

Step de Aeróbic y Fitness

Step de aeróbic profesional ideal para hacer ejercicios en casa o en el gimnasio. Ayuda a definir la musculatura, mejorar la flexibilidad y la estabilidad, y también mejora la resistencia cardiovascular. Altura ajustable a 3 niveles.

Amazon Step Aerobic Body & Mind amazon.es 39,95 € Comprar

Mancuernas

Set de pesas con diferentes colores para diferenciar el peso de forma rápida y elegir la intensidad necesaria para el ejercicio. El soporte en pirámide es súper práctico para tener las mancuernas siempre perfectamente ordenadas.



Amazon Pirámide de mancuernas aeróbicas zoomyo amazon.es 49,99 € Comprar

Bandas elásticas para musculación

Las bandas son idóneas para cualquier tipo de entrenamiento, fitness, yoga, crossfit, calistenia, entrenamiento de fuerza, pilates. Este kit con bandas de distinto nivel de resistencia es perfecto para principiantes así como para deportistas más avanzados.

Cedida Bandas elásticas de musculación DeTake amazon.es 8,99 € 6,79 € (24% de descuento) Comprar