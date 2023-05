Recibir la noticia de que se tiene cáncer es uno de los mayores varapalos que se puede llevar una persona, y tras Patricia Rite con su cáncer de piel, el tumor de la actriz Cristina Medina o Ana Rosa Quintana, que ha superado uno de mama, la modelo argentina Aylén Milla ha sido la última famosa que ha querido contarle al mundo que ella padece un cáncer de pecho. Ha sido a través de sus redes sociales donde la ex concursante de 'Gran Hermano VIP 5' -y ex novia del influencer y ex concursante de la misma edición Marco Ferri- donde Aylén ha querido contar todos los detalles, con un vídeo en el que ha confirmado los peores temores de muchos de sus seguidores, que habían empezado a notar desde hacía un tiempo que utilizaba muchas pelucas, pañuelos y sombreros.

"Soy Aylén, tengo 33 años y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias". Con estas duras palabras, Aylén presentaba el vídeo en el que ha mostrado sin tabúes su enfermedad: "Estoy haciendo este vídeo y sabía que me iba a costar, pero creo que tengo el coraje y las herramientas necesarias para hacerlo. Les quiero contar con mis propias palabras lo que estoy pasando desde hace muchos meses. Estoy atravesando por un estado de salud cuyo diagnóstico es cáncer de mama, y es bastante agresivo", revelaba a punto de emocionarse.

Aylén Milla Instagram

"He guardado esto durante meses hasta que he considerado que estaba fuerte para hacerlo. Me imagino que voy a recibir mucho amor, y es todo lo que quiero recibir. Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo, ni tengo cejas ni tengo pestañas. Y no me importa. Me he hecho un maquillaje que me acomoda bastante, porque sinceramente me cansé de intentar fingir usando una peluca. Yo trabajo de esto (la imagen y las redes sociales), y eso me ha obligado a tener que comprarme una peluca. Esa fue mi mejor manera de enfrentarlo respecto al trabajo", ha seguido contando, para después afirmar que se ha cansado de ella y ahora se encuentra mucho más cómoda llevando turbante.

Gtres

"Llevo 16 quimioterapias en el cuerpo", añadía mientas enseñaba el catéter por donde le introducían la medicación, y lejos de querer dar pena, Aylén ha intentado que su vídeo sirva para mucho más, como ayudar a quien esté en una situación similar: "Hace unos meses, a principios del año pasado, ustedes probablemente veían mi vida como perfecta, y no lo era. Llevaba tiempo queriendo utilizar mi cuenta para concienciar a la gente sobre otras cosas que no fueran banales... y de repente me vino un cáncer", ha revelado. ¿Y cómo reaccionó ante una noticia tan dura? "Ok, voy a resolver este problema y a buscar soluciones. No les miento: esto es un sube y baja constante, aunque en mi caso fueron más los momentos más felices que tristes... y simplemente dije 'voy a enfrentar esto con lo mejor que tengo: mi sonrisa y mi positivismo'". Tampoco ha negado que ha llorado mucho, pero ahora refleja que está feliz: "Han terminado mis quimioterapias". "Quería hacer este vídeo para empoderar a las personas, y a quien esté en esta enfermedad, o cualquier otra, le digo que, por favor, míralo con otros ojos, porque somos lo que pensamos, y lo que tenemos en nuestra mente es lo que vamos a comunicar a nuestro cuerpo sobre cómo lo queremos llevar y resolver. Sé que es difícil para algunos, pero esta es mi forma de llevarlo y, para mí, esto fue una segunda oportunidad de vida", dejaba claro.

Sin duda, todo en ejemplo de coraje y valentía sobre cómo llevar esta enfermedad. Nuestros mejores deseos, y los de miles de seguidores, están puestos en su recuperación. ¡Ánimo!