Patricia Rite, la joven influencer que salió de 'Mujeres y Hombres y Vicersa', ha fallecido a los 30 años. Este domingo 16 de abril, su familia ha sido la encargada de comunicar la triste noticia a través de un escueto comunicado que ha compartido en los Stories del perfil de Instagram de la joven. "En el día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra mabera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente", son las palabras compartidas por los seres queridos de Patricia.

La influencer Patricia Rite recibió su diagnóstico de cáncer de piel en 2019

Fue el pasado marzo cuando Patricia Rite utilizó sus redes sociales para revelar que, el cáncer que padecía desde 2019, había empeorado. "Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado", escribía la influencer y, aunque reconocía que había opciones, éstas eran cada vez menores. Unos días, después pudo abandonar el hospital y regresar a su casa pero, el pasado 5 de abril, día de su última publicación en el Feed de Instagram volvía a estar en el centro hospitalario. "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del bater y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco", escribió hace poco más de 10 días.

Ahora, la familia y amigos de Patricia Rite llora la muerte de la joven que, en los últimos años, había utilizado sus redes sociales para hablar con naturalidad del cáncer que padecía. Fue en el año 2019 cuando a la influencer le diagnosticaron cáncer de piel y sus redes sociales se han convertido en un muro de condolencias con mensajes como el de La Vecina Rubia. "Un abrazo enorme a toda la familia, lo siento muchísimo de corazón", ecsribió. Conocimos a Patricia Rite en el año 2015 cuando entró en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' como pretendienta de Lukas Ablático. Allí coincidió con Marina Ruiz, actual pareja de Omar Sánchez y buena amiga suya. En 2019, recibió el diagnóstico de cáncer y, desde entonces, había recibido diferentes tratamientos contra la enfermedad. Su familia ha comunicado su fallecimiento este 16 de abril. Descanse en paz.