Otra celebridad que se sumó a la moda es Julia Roberts y lo hizo con un sincero y arrebatador mensaje: "Tapamos nuestros rostros con toneladas de maquillaje. Nos ponemos bótox y nos matamos de hambre para tener la talla ideal. Tratamos de reparar algo, pero no se puede arreglar lo que no se ve. Es el alma la que necesita cirugía. Es hora de que tomemos una postura. ¿Cómo puedes esperar que alguien te quiera si no te quieres a ti mismo? Tienes que ser feliz con uno mismo. No importa cómo te ves en el exterior, lo que cuenta es tu interior. Hoy, quiero poner una foto sin maquillaje. Sé que tengo arrugas en mi piel pero hoy quiero que se vea más allá de eso. Quiero abrazar a mi verdadero yo y quiero a abrazar lo que eres, tu forma de ser, y el amor a ti mismo de la manera que eres".