Parece que el final del 2022 está siendo una época muy satisfactoria para Anabel Pantoja. Su vida profesional va viento en popa a toda vela y la personal tampoco puede ir mejor. Su relación con Yulen Pereira cada vez es más sólida y ella se siente muy completa tras la salida de 'Supervivientes'. También haber conseguido su peso ideal hace que la joven esté muy orgullosa pero sí que no ha abandonado ciertos hábitos que tenían antes de entrar el concurso.

A la sobrina de Isabel Pantoja le gusta mucho estar radiante y para ello, a parte de cuidarse, la joven acude a sus centros de estética de confianza para retocar ciertas zonas. Este vez, Anabel Pantoja ha apostado por una parte que nunca había tocado: la clavícula. "Mi estilo es el de marcar los puntos cardinales: clavícula, cintura, pecho y culo, mis curvas", contaba en agosto del 2021 durante la emisión de 'Anabel al desnudo'. El nuevo tratamiento por el que ha apostado se llama 'Claviflash', uno de los más exclusivos de la medicina estética que consiste en un combo de ácido hialurónico y vitaminas que se inyecta en puntos estratégicos... Y sí, sus beneficios son muchos: combate las líneas y arrugas finas provocadas por el sol, sequedad y estrés, proyecta el volumen de la clavícula, hidrata en profundidad, aporta luminosidad extrema y estiliza al máximo.

Otros retoques estéticos

Lo cierto es que Anabel Pantoja nunca ha tenido reparo a la hora de someterse a nuevos retoques estéticos para verse mejor. El último de ellos tuvo lugar en medio de la guerra entre su primo, Kiko Rivera, y su tía, Isabel Pantoja, cuando la colaboradora de 'Sálvame' se animó a mejorar su sonrisa y compartir, con sus más de 1,4 millones de seguidores de Instagram, que vuelve a lucir aparato dental.

En sus Stories, Anabel quiso responder a las preguntas de sus seguidores ya que muchos querían saber por qué volvía a llevar brackets cuando ya la habíamos visto con varios correctores dentales.

"Me los puse solo una vez y estuve cuatro meses con él porque tenía un diente mal y los de abajo fatal y tenía muchas ganas de ponérmelos porque se los pusieron todos mis amigos de pequeños y yo no. Quería ponérmelo y empecé con el Invisalign pero me fue regular porque eso tienes que ser súper constante y a mí se me perdían todas las fundas", explicó y dijo con qué había seguido.

"Después, me hablaron de los de Safiro que son blancos y fijos y me los puse pero me llamaron para entrar en 'GH' y me los quité porque pensé no voy a entrar con los aparatos que lo voy a pasar fatal. No ha pasado más que un año y me los he vuelto a poner. Me han puesto los de arriba que me están haciendo daño y los de abajo me los ponen la semana que viene", explicó.

Anabel contó que irá a revisiones mensuales y que su novio, Omar, también se ha puesto aparato para mejorar su sonrisa. La sobrina de Isabel tiene claro que, esta vez, llevará el tratamiento hasta el final y tiene claro que, después, deberá llevar retenedores.

Fue en mayo de 2018 cuando Anabel presumió, por primera vez, de aparato dental. "Es que no puedo hablar bien. Me he puesto brackets", explicó la joven en 'Sálvame', que aseguraba sentir ciertas molestias porque acababan de ponerle el corrector dental. La sobrina de Isabel mostraba en redes sociales el aspecto de sus nuevos dientes, cuyo corrector es prácticamente imperceptible.