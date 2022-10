A pesar de que hasta que Anabel Pantoja no abandonó 'Supervivientes' no tuvo ningún tipo de contacto con Arelys, las cosas no comenzaron bien entre ellas. Durante semanas los padres de Yulen Pereira se pasearon por diversos platós de Telecinco no hablando bien precisamente de la sobrina de Isabel Pantoja. La madre de Yulen se llegó a hacer un 'polideluxe' hablando de lo que opinaba de la actual novia de su hijo. Algo que sentó como un jarro de agua fría cuando Anabel aterrizó en España y vio todo lo que se estaba diciendo lo que podría ser su suegra de ella.

Arelys reconocía abiertamente en televisión que no le gustaba nada la sobrina de Isabel Pantoja para su hijo e incluso que desconfiaba de sus intenciones con su Yulen.

"Cuando llegué aquí y se me pusieron todas las imágenes me quedé sorprendida porque sus padres supuestamente no querían pertenecer a este mundo", explica Anabel a Jorge Javier aunque luego entendió las intenciones de Arelys, que eran defender a su querido hijo. Aunque igual que entiende su postura, entiende que sus amigos no vieran con buenos ojos la actuación de la madre de Yulen.

Sin embargo, ahora la relación entre Anabel Pantoja y Arelys es de lo más cordial, porque tal y como espeta Anabel Pantoja "el tiempo lo pone todo en su sitio". A pesar de todo lo que ha dicho de ella, cree que la madre de Yulen ha reflexionada y le tiene mucho cariño y ella a Arelys también.

Por el amor que siente por Yulen es capaz de todo por eso ha terminado acercándose a la madre de su pareja y porque todo lo que han dicho ha sido a través de "malos entendidos que tenemos que solucionar".

