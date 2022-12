Desde que en 2014 comenzase su aventura en las Campanadas, Cristina Pedroche nos ha ido sorprendiendo con cada uno de sus looks durante la última noche del año. Alabados y criticados a partes iguales, lo cierto es que ver el vestido de la presentadora se ha convertido en uno de los eventos del año. A los pocos minutos ya hay memes circulando por las redes, encuestas preguntando si ha acertado o no, sirve para disfraces de carnavales... Ya sea por la curiosidad de conocer el modelito o por el speach que se marca cada año la presentadora, lo cierto es que la de Vallecas ha hecho historia en sus retransmisiones. Y en 2021, por primera vez, Antena 3 logró ser la cadena más vista durante la emisión de las Campanadas, por encima de La 1. Detrás de sus looks está la mano de estilista Josie, que le ayuda a elegir el diseño del que se estará hablando durante días.

Si te perdiste alguno o no lo recuerdas, repasamos y analizamos todos los diseños que ha llevado la presentadora durante la retransmisión de las Campanadas, desde 2014 (año en el que las dio en LaSexta). Transparencias, bikinis, 'edredones', looks galácticos... ¡No te los pierdas!

2021: Cristina Pedroche, con look 'libélula'

La presentadora dejó a todos con la boca abierta no solo por su modelito, también por su 'look capilar'. Cristina optó por una pieza de museo, concretamente del Museo Manuel Piña en honor al emblemático creador español, que falleció en 1994. Un diseño creado en 1990 por el modista para ilustrar la metamorfosis de los insectos, su renacer tras abandonar su crisálida. Manuel Albarrán está detrás de los complementos: un casco de acero que cubría por completo su cabello y que al quitárselo se vio a Cristina sin pelo, además de un calzado futurista con un pico. Otra de las piezas de la noche fue la capa, creada por BUJ Studio, marca especializada en moda experimental y en diseños en 3D.

2020: Cristina Pedroche y su homenaje a la mascarilla

La Campanas de 2020 fueron raras. En mitad de la pandemia, la presentadora hizo un homeneja a los sanitarios que cuidaron de todos cuando el Covid-19 con su modelito. La madrileña despidió el 2020 junto a Alberto Chicote y para la ocasión llevó un vestido compuesto por miles de cristales. "Es un homenaje a la gente que nos está viendo, que estará así en casa", dijo, refiriéndose al vestido-edredón que llevó antes de enseñar su vestido. En su pelo, su tocado estaba realizado con 2021 cristales a modo de luz por "el año que va a entrar", y su vestido, diseñado por Pedro del Hierro, estaba elaborado con 16.308 piedras bordadas. El modelo simulaba una especie de mascarilla.



2019: Cristina Pedroche con vestido escultura

Un año más Cristina volvió a sorprender, no había transparecias pero sí presumió de figura. "Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad", dijo Pedroche en su discurso poco antes de la medianoche. Se trataba de una figura esculpida por Jacinto de Manuel y titulado 'Venus MMXX'.

2018: Cristina Pedroche despide el año en 'bikini'

La presentadora eligió un vestido de la firma catalana Tot-Hom. Una marca que se define como versátil, pues lo mismo crea vestidos de novias, alta costura o prêt-à-porter. Creada por Marta Rota, destaca por la confección de sus piezas de "manera artesanal cuidando cada detalle y haciendo de cada pieza una obra única".

Primero apareció en pantalla con una capa hasta los pies rosa y rematada con un lazo negro, pero minutos antes de la medianoche, como una hada del bosque, Cristina se quitó la capa rosa para descubrir su modelito. Más que un vestido la pieza parecía un bikini. Esculpido con flores en 3D en tonos rosas pastel y verdes y con una gran sobrefalda con cola de tul, un año más Cristina Pedroche no dejó a nadie indiferente con su look.

2017: Cristina Pedroche y su mono con transparencias

La presentadora eligió para las Campanadas de 2017 un mono que combinaba transparencias y aplicaciones de encaje y chantilly, creado por Hervé Moreau. Estaba confeccionado con dos metros de tul y dos metros de encaje bordado a mano con hilo de seda, formando un dibujo de efecto tatuaje. Se dedicaron más de 244 horas de trabajo para la elaboración del diseño. Pero antes de mostrar esta joya, Pedroche jugó al despiste con vestido rojo abotonado en la parte delantera, realizado con 10 metros de mikado de seda rojo y 15 metros de tul.

2016: Cristina Pedroche con corsé de estrellas

La de Vallecas sorprendió, de nuevo, con un vestido de Pronovias con el cuerpo corsé en terciopelo azul noche, escote corazón, todo salpicado de estrellas. La falda era de tul azul noche con 'degradé' de cristal de bohemia. Completó su look con una chaqueta bolero de tul cristal con 20 estrellas bordadas con brillantes de cristal y 25 tiras realizadas también en cristal de bohemia. Un diseño con más de 350 horas de trabajo.

2015: Cristina Pedroche con vestido joya

Pedroche apostó por un vestido joya de corte sirena, bordado a mano y realizado en tul cristal y organza metalizada con más de 20.300 cristales tallados, firmado por de Hervé Moreau. Presentó las Campanadas con Carlos Sobera y volvió a hacer récord de audiencia, aunque no superó a La1. El conjunto mostraba más de lo que tapaba.



2014: Cristina Pedroche con vestido lencero

El primer año que Cristina retransmitió las Campanadas fue en La Sexta y optó por un vestido atrevidísimo y sexy de Charo Ruiz donde reinaban las transparencias y aberturas entre encajes, gasa y por supuesto, un llamativo y amplio escote.