Desde que salió de Supervivientes, Kiko Matamoros ha vuelto con el hacha de guerra en alto y una de las que se ha interpuesto en su camino ha sido Belén Esteban. Los compañeros de 'Sálvame' han tenido una gran bronca después de que el ex concursante haya realizado unas duras declaraciones contra su compañera en una reciente entrevista que han dolido y mucho a la de San Blas. Ante esto, ambos se han sentado en el poli Deluxe para someterse a un careo que ha tenido todo tipo de titulares.

"Me ha roto el corazón", confesó Belén Esteban en el programa sobre la entrevista. Por ello, una de las principales preguntas para Kiko era si se reafirmaba en sus declaraciones, algo que hizo sin pensar, despertando la reacción de Belén in situ, haciendo que Matamoros explicara todos los detalles de sus declaraciones.



"¿Cuál es la película?", preguntaba Belén, a lo que Kiko respondía que siempre se negaba a hablar de su ex pareja y su marido, algo que él también hace: "eso fue porque me lo recomendó un juez", apuntaba el ex Superviviente. "Va a sonar mal pero es verdad que salí por una relación que tuve y que he hablado mucho. Pero ahora, me ha costado mucho tiempo, pero tengo mi nombre propio y valgo mucho por mi", reivindicaba Belén Esteban.

"¿Estás intentando vengarte de Belén Esteban por haber sido tan crítica con tu actuación en 'Supervivientes'?" ha sido una de las preguntas que más cisma ha abierto entre los dos colaboradores pues se ha descubierto una gran mentira por parte de Kiko que, a pesar de que él ha querido mantenerla, no le ha quedado más remedio que confesarlo. Él respondía que no, alegando que consideraba que Belén no había sido tan crítica, pero el polígrafo determinaba que mentía.

Esa 'mentira' ha sorprendido a todos los presentes aunque no mucho pues es sabido cómo ha afectado a Kiko el paso por Honduras en su autoestima. Aunque Matamoros reaccionaba con una leve sonrisa y desmintiendo al polígrafo, no encontró aliados entre sus compañeros ni el público por lo que incluso, cuando Jorge Javier cambiaba de tema, amenazó con irse del plató: "Me voy a ir porque no es verdad, y si va a ser toda la noche igual, ¿por qué voy a pasar por este trago?". "No te vayas que no te han abierto el club", bromeaba el presentador.

Pero si hubo una pregunta que aclaró todo fue una dirigida a Belén Esteban en la que dejaba claro que aún no había perdonado a Kiko por sus críticas durante su paso por 'GH VIP' en 2015: "me decía muchas veces 'el esperpento' y que tenía que ir a una televisión local... muchas cosas". Sin embargo, Belén rectificaba afirmando que sí le había perdonado aunque no lo olvidará nunca, lo que podría señalarse como el inicio de su enfrentamiento en los platós.