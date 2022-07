Kiko Matamoros se ha sincera sobre su paso por 'Supervivientes'. El colaborador televisivo llegaba al 'Deluxe' dispuesto a ajustar cuentas con todos aquellos que han criticado su concurso, pero antes de poner los puntos sobre las íes ha hecho un repaso de su estancia en la isla. "En el concurso sí me gusto. Es díficil estar allí y mantener el tipo en todos los sentido. Yo pensaba que era mucho más light", ha reconocido.

El noveno expulsado del reality ha aclarado que no le da vergüenza no haberse esforzado en las pruebas de líder. "No he querido darlo todo en las pruebas individuales, ya lo anuncié. Me he sentido mayor. Era algo que esperaba", afirma.

Captura TV

Kiko Matamoros reconoce que "el hambre es muy mala, la falta de higiene es horrorosa" y que en esa situación "somos capaces de matar por el grano de arroz que se le ha caído al otro de la boca. Es jodido convivir con ello". Ha sido en este momento, cuando el exsuperviviente ha desvelado que se pierde todo el pudor y ha contado un capítulo, algo escatológico que le ocurrió en su primera noche en Madrid. "En el concurso meas donde sea, y algunos hasta hacen aguas mayores. El otro día me levanté de la cama por la noche y me puse a mear en la alfombra. Fue Marta la que me dijo, ¿qué haces? y entonces me di cuenta de que estaba en mi casa". Algo parecido a lo que le pasó a Melyssa Pinto, que desveló que a su regreso de Honduras veía normal "bajarse los pantalones y hacer pis" en cualquier lugar.

El exsuperviviente reconoce que le afecta que le digan que no ha hecho nada en el reality. "He abierto cocos, mantenido el fuego, que no he pescado, pues sí, pero he hecho lo mismo que otros compañeros", cuenta.

