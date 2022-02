Georgina le ha regalado un coche de lujo a Cristiano por segunda vez

El drama que ha amargado a Georgina el estreno de su docuserie en Netflix

Cristiano Ronaldo ha cumplido 37 años y su novia de 28 años, Georgina Rodríguez, se ha encargado de que sea un día inolvidable. La exbailarina, y ahora estrella de Netflix gracias a su docuserie, no ha escatimado en gastos y le ha preparado un regalo de los que no se olvidan fácilmente: nada menos que un cochazo de casi 100.000 euros. Se trata del segundo que la joven le compra a su chico (hace dos años, en su 35 cumpleaños, le regaló un Mercedes), pero ahora están a punto de ampliar la familia con su 5º y 6º hijo, y necesitan un automóvil más grande para meter a toda la prole... así que le ha comprado un 4x4 de 7 plazas (ya veremos dónde se sienta el octavo miembro de la familia...).

Rodeados de sus pequeños en su nueva casa en Manchester, Georgina le hacía entrega este fin de semana a Cris (como ella le llama en la intimidad) de las llaves de su nuevo 'buga'. Se trata de un Cadillac Escalade de 420 caballos, con un sistema de sonido envidiable que cuenta con 36 altavoces, conexión a internet 4G, sistema de seguridad con alerta de detección de peatones y varias pantallas repartidas por el auto, tanto para manejar el ordenador de abordo como para que los pasajeros traseros puedan ver películas o series, entre otras comodidades. Y así de feliz hemos podido ver al futbolista conduciendo su nuevo coche:

Como decimos, no es la primera vez que Georgina aparece con un regalo de estas características. Sabiendo que Cristiano es un ferviente coleccionista de coches, en febrero de 2020 ella ya le regaló otro que le hizo tanta o más ilusión que este. Por entonces el COVID era solo algo que veíamos con lejanía, y fue en Italia, rodeado de todos sus amigos, donde ella le quiso sorprender con un regalo que no se podía imaginar, y se quedaba anonadado ante la sorpresa que le esperaba delante de sus ojos.

Igual que ha ocurrido esta vez, entonces fue la propia Georgina quien se encargaba de compartir un vídeo en el que se podía ver la cara de sorpresa de su chico y de que todo el mundo se enterase del lujoso y caro regalo que tenía preparado para él. Se trataba de un Mercedes AMG G 63 de más de 500cv negro valorado en 180.000 euros. Un vehículo deseado por muchos pero que pocos pueden conseguir.

Está claro que Cristiano no puede estar más orgulloso de su chica que, convertida en toda una mujer de negocios, sabe gastar muy bien los millones que está ganando.

Y es que, en muchas ocasiones han demostrado ser el apoyo el uno del otro y ambos se han dado cariño tanto en los momentos buenos como en los malos. El nuevo vídeo de su nuevo regalazo acumula ya casi 4 millones de 'likes' y para el ex jugador del Real Madrid será difícil olvidar este día tan lleno de momentos divertidos y que se haya sentido tan querido por su familia.

