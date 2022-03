Rocío Flores estrena nueva imagen. La hija de Rocío Carrasco ha decidido volver a someterse a un cambio de 'look' capilar, y es que como ella misma ha reconocido, estaba deseando cambiar de imagen. "Estoy en un punto de mi vida en el que me apetecía un cambio y alegría", ha reconocido a sus seguidores a través de una publicación que ha subido a sus redes sociales donde se puede ver un vídeo en el que muestra cómo ha sido todo el proceso paso a paso.

La colaboradora ha confiado de nuevo en Matteo Milano y su equipo para este cambio de imagen y es que ha reconocido que ellos llevan tratándole muchos años el color de su pelo y "nunca fallan". Esta vez, la hija de Antonio David Flores ha optado por una melena mucho más rubia. Además, ha aprovechado para cortársela por encima del hombro. Una imagen renovada con la que quiere disfrutar de "una alegría" después de todo lo que ha sucedido en su familia. Una situación muy complicada por la que confesó que había llegado a "tocar fondo".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La nieta de Rocío Jurado ya utilizó sus stories de Instagram para compartir con sus seguidores su nueva visita a Madrid y su cambio de 'look' capilar. La hija de Rocío Carrasco dejó, por unas horas, su residencia en Málaga para viajar a la capital a hacer unas gestiones y aprovechó su estancia para visitar su centro de estética y peluquería de confianza. Rocío Flores pasó por el multiespacio de Lorena Morlote, donde acuden otros rostros conocidos como Makoke o Anita Matamoros, para mimar su pelo y estrenar cambio de imagen.

En esa ocasión, Rocío Flores decidió dar un nuevo aire a su melena apostando también por el rubio rubio con mechas, aunque en esa ocasión menos claro, con su melena un poco por debajo del hombro. Además, decidió peinar su melena con unas ondas que le quedaban fenomenal y estaba encantada.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

@rotrece Instagram

Rocío se mostró feliz con su cambio de look y, para estrenarlo, nada mejor que una cita con dos de los hombres de su vida: su padre, Antonio David Flores, y Agustín Etienne, el representante de ambos. La nieta de Rocío Jurado, el colaborador de 'Sálvame' y su representante compartieron mesa y mantel en uno de los restaurantes más conocidos de Madrid.

@rotrece Instagram

Rocío, Antonio David y Agustín disfrutaron de las propuestas de 'El Qüenco de Pepa' y probaron su reconocida ensalada de tomate y los gambones. "Os quiero mucho" escribió la hija de Rocío Carrasco junto a la imagen. Ya por la noche, la hija de Antonio David compartió su conversación por videollamada con su novio, Manuel Bedmar. "Videollamada de mucho amor. Deseando abrazarte" escribió la joven junto a una captura de su conversación.

@rotrece Instagram

Buenas compras del mes Moda infantil Hasta -20% COMPRAR Vestidos Midi Largos Desde 12,99€

COMPRAR Limpiador de ventanas eléctrico 39,99€ 33,99€ COMPRAR Espejo de baño Hasta -36% COMPRAR Chaquetas y Blazer Hasta -35% COMPRAR Zapatilla loneta Hasta -26% COMPRAR Bolsos y mochilas Desde 6,99€

COMPRAR Pulsera Pandora Hasta -10% COMPRAR

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io