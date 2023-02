Kiko Hernández presenta al nuevo miembro de su familia. El colaborador de 'Sálvame' ha desvelado en el magazine de Telecinco que, desde hace unos días, ha aumentado la familia ya que sus hijas, Abril y Jimena, han recibido un regalo de cumpleaños muy especial: un perrito. El pasado 19 de enero, Kiko Hernández felicitó en directo a sus pequeñas que ese día cumplían seis años y, unos días después, ha desvelado uno de los presentes que recibieron: una nueva mascota.

Kiko Hernández, que triunfa con su obra de teatro 'Las Troyanas', ha explicado en 'Sálvame' que le ha regalado a las niñas un perro y ha revelado la 'discusión' que tuvieron en casa por el nombre del animal. "Me dice un día "papá el perro se va a llamar Chanquete" y yo pensando "Chanquete pero si no han visto 'Verano Azul' será que han visto algo en Youtube Kids o algo de esto. Y digo perra Chanqueta, no y le digo la vamos a llamar Melilla" y con Melilla se ha quedado el animal.

Kiko Hernández mostró la foto de Melilla al público y a sus compañeros y presumió del nuevo miembro de su familia. No es la primera vez que el colaborador da la bienvenida a un animal en su casa. Hace dos años, en enero de 2021, adoptó uno de los perros de la sección que había en 'Sálvame' para fomentar la acogida de animales abandonados. Nicoletta, una galga procedente de la protectora Santuario Happydog, se convirtió en un miembro más de su familia. "Nicoletta ya está adoptada y feliz con @kikohernandeztv ambos están felices juntos y Nicoletta más de por fin tener el hogar que se merece", escribió Hugo Pesquera, de Procan.

"Mi nueva mejor amiga", escribió Kiko Hernández junto a la imagen en la que aparece con Nicoletta y con Drako, un perro que busca nuevo hogar como el que ha encontrado la galga. La historia de Nicoletta conmovió al colaborador de 'Sálvame' ya que, como les pasa hasta al 40 % de los perros de caza, fue abandonada y maltratada. Nicoletta estuvo atada a una cadena junto con otros perros, también de caza y vivió con la boca cerrada por unas bridas que su dueño le ponía día y noche.