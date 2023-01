Kiko Hernández felicita, en directo, a sus hijas. Este 19 de enero es un día muy especial para el colaborador de 'Sálvame' porque sus pequeñas Abril y Jimena cumplen seis años y su papá ha querido aprovechar su presencia en el plató de Telecinco para desearle un 'feliz cumpleaños' desde la pequeña pantalla. "Mis hijas cumplen hoy seis años y son las más guapas así que felicidades" comentó Kiko que hizo un alto en la polémica de las grabaciones de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, para enviarles sus mejores deseos a sus hijas.

Kiko Hernández, que triunfa en el teatro con 'Las Troyanas' obra con la que está de gira, es un padre entregado y se desvive por sus pequeñas. Desde que sus hijas llegaran al mundo, Kiko ha crecido como persona. Tanto la implicación en la educación de las pequeñas como la muerte de dos grandes amigas suyas, una la de su compañera Mila Ximénez, ha hecho que el colaborador se centre en lo que realmente importa y podría decirse que le ha cambiado la vida.

Tanto ha evolucionado el colaborador por sus hijas que ahora se atreve con cosas que antes eran impensable, como participar en realities. La nueva edición de 'Supervivientes' esta a punto de estrenarse y son muchas las dudas que hay con el casting de concursantes. Kiko Hernández podría ser uno de los candidatos a concursar: "Es el primer año que me planteo ir a 'Supervivientes' y me lo han ofrecido. Si no acepto es porque me da miedo decepcionar. Llegar, no estar a la altura y abandonar".