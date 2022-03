Ser madre no es un trabajo nada sencillo, ni cuando eres madre primeriza ni cuando vas por tu octavo hijo, como es el caso de Verdeliss. Cada bebé es un mundo, y a cada uno le pueden pasar cosas diferentes, y es lo que ha contado ahora la influencer que le ha pasado con su última hija, Deva, que llevaba varios días con episodios de llanto agudos y no sabía bien lo que le pasaba. Y aunque no ha querido entrar en detalles sobre el problema de salud del que aquejaba la pequeña, sí ha querido hablar y ser agradecida con sus seguidores, que le han hecho darse cuenta de lo que ocurría para ponerle remedio.

"Fue contarlo y ya lleva dos noches sin ningún lloro ni molestia. De todas formas, quizá ha sido el desencadenante de un hallazgo súper importante", empezaba diciendo Verdeliss en sus redes sociales, a través de las cuales dio información a sus seguidores, que se han encargado de darle algunos remedios y también consejos. "Ha sido la magia de las redes sociales, porque de otra forma os aseguro que no hubiéramos llegado al punto en el que estamos ahora", se mostraba agradecida, aunque no ha querido hablar de qué ha desencadenado la enfermedad de su pequeña hasta que no esté totalmente segura a través de los médicos, pero si ha confirmado que se trata de cólicos del lactante: "Hay una consecuencia que hemos visto en la familia que ojalá en su momento pudiéramos haber puesto la solución, pero hay muy poca información en España, hay bastante desconocimiento", ha explicado, aunque sí ha querido dejar claro que no se trata de nada alarmante: "Aún no os quiero contar el storytelling porque necesito confirmar 100% el diagnóstico".

Cólicos del lactante: ¿cómo se dio cuenta y cómo ha puesto remedio?

La cabeza de Verdeliss iba a mil por hora para intentar saber qué podía estar pasándole a su hija, hasta que finalmente, tras varios días, cayó en la cuenta: "He actuado como una auténtica primeriza hasta que mi cabeza ha hecho clic, porque tiene un patrón que se repite todos los días en la misma franja horaria", y es que, al parecer, todas las noches a partir de las doce y hasta aproximadamente las tres de la madrugada su hija no paraba de llorar: "Tiene un llanto de verdad desgarrador, que se nota que le duele algo, que se estira hacia atrás, que busca alivio, pero no lo encuentra".

De esta forma, Verdeliss está intentado que su hija deje de sufrir tanto, aunque sin mucho éxito: "Estoy aplicando medidas posturales y masajes abdominales con aceite, pero parece que nada le calma y me parte el alma verla pasándolo mal. En la próxima revisión voy a consultar con la pediatra la posibilidad de introducir probióticos y/o quizás probemos también con la osteopatía, que me habéis hablado maravillas", ha contado. Quizá le venga bien nuestro artículo de cómo ayudar a tu bebé a expulsar mejor los gases. ¡Toda ayuda es poca!

