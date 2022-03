La generosidad es un aspecto muy importante para manter una relación sólida y Kiko Matamoros ha demostrado con sus palabras que en su relación con Marta López Álamo, la generosidad tiene un papel muy importante. En el programa 'Viva la vida', Ana María Áldón desveló que su matrimonio pasaba por una grave crisis, que ella tenía ganas de salir, trabajar, disfrutar con sus amigos, hacer planes con su marido pero que, por la situación física y mental de Ortega Cano, no podía y eso le hacía temer que pudiera reacaer en una nueva depresión.

Su comentario inció un debate entre los colaboradores del programa en el que señalaban la diferencia de edad entre ambos -él tiene 68 años y ella tiene 44- como el principal problema. De eso sabe mucho Kiko Matamoros que es 40 años mayor que su pareja.



"¿Qué pasará con tu relación dentro de 10 años?", le preguntaba Diego Arrabal. Y aquí vino una declaración de amor en toda regla por parte de Matamoros, un gesto de generosidad que arrancó los aplausos de los colaboradores. "No soy tan anmoral de pretender tener atada ni emocional ni de ningún tipo a una mujer a mi lado y el día que yo considere que no estoy a la altura para darle un vida feliz, seré el primero que le diga 'por favor, coge la puerta o la cojo yo y vive tu vida y disfruta porque se lo mererece. Le daré las gracias por lo que me ha dado que ha sido mucho en estos tres años y punto", declaró Kiko.

Horas antes de hacer estas declaraciones, Marta tuvo que desmentir los rumores de embarazo. En un directo en Instagram, la modelo había dicho que últimamente tenía mucho antojo de dulce y ese comentario hizo saltar todas las alarmas. "Amores que os digo que tengo antojo de dulce y ya os venís arriba. No estoy embarazada", contestaba a los comentarios que estaba recibiendo de que se podría ser un síntoma de embarazo. Kiko Matamoros ha desvelado en más de una ocasión que le encantaría ser padre de nuevo junto a Marta y de hecho, a finales de 2021 desveló su intención de congelar su semen porque ella quería esperar aún un poar de años más antes de ser padre.

Kiko Matamoros y Marta López, tres años de amor

No es la primera vez que el colaborador televisivo declara su amor a los cuatro vientos por la modelo. El pasado julio, Kiko atravesaba uno de los momentos más duros de su vida, confesando que su relación con su hija Anita era nula. Y Marta siempre ha estado a su lado apoyándolo.

Desde que saliese a la luz su relación, por la que al principio nadie apostaba, Marta siempre ha estado al lado de Kiko en sus peores y mejores momentos. Cuando el tertuliano estuvo ingresado por problemas de salud, la influencer se convirtió en su mejor enfermera.

Aunque siempre se señaló a Marta López como uno de los motivos del deterioro de la relación entre Kiko Matamoros y su hija, ella siempre se ha mostrado muy conciliadora y ha intentado que su pareja retome la relación con la más pequeña de sus hijos.

Por eso el tertuliano no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos por su novia a través de las redes sociales con varias fotografías en las que Matamoros se muestra de lo más enamorado.

"Gracias por hacerme feliz y allanarme el camino. Te adoro", escribió. Una publicación a la que Marta López Álamo reaccionó así: "Mi vida, si te quiero más exploto".

