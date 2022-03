Estas últimas semanas, se ha especulado mucho sobre la salud de Julio Iglesias. 'Viva la vida', en concreto el periodista Diego Arrabal, tenían información privilegiada sobre el cantante, ya que había viajado con su equipo hasta Miami. Allí, el paparazzi y los suyos han seguido los pasos de Julio Iglesias y su familia durante seis días y han podido conocer que el cantante atraviesa por un complicado momento de salud. Desde hace dos años no se ve a Julio Iglesias encima de un escenario, ¿qué le pasa realmente al artista?

Diego Arrabal seguía a la familia del cantante y se fijaba en primer lugar en su mujer Miranda: "Miranda se muestra cabizbaja, como preocupada". Los hijos del artista están acudiendo a la residencia para ver a su padre, cosa que le ha parecido muy raro al paparazzi, ya que todos tiene unas vidas muy ocupadas. En 'Sálvame' han comentado que el gallego se encontraría en República Dominicana encerrado, porque le tiene pavor al Covid y no quiere salir de su casa.

Hace unos meses el artista tranquilizaba a todos contando cómo se encuentra viviendo esta pandemia. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete aclaraba el tema de su salud con una de sus canciones más conocidas, en este caso 'Minueto', para recordar el momento de su vida en el que fue creada.

"Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años llevaba 2 años de recuperación, nadaba 6 o 7 horas diarias hasta que no podía más, es ahí cuando empecé a escribir canciones", comenzaba escribiendo el cantante bastante emocionado.



"Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca dejé de aprender, es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino", sin duda lo que tuvo que vivir el cantante hace que te tomes la vida de otra manera. "Voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20", explicaba, reconociendo que, efectivamente, su espalda no siempre le da tregua, pero él está acostumbrado.



