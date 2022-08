Nacho Palau va levantando cabeza poco a poco. Después de sufrir lo que parecía ser un cuadro alérgico que le llevó a estar ingresado en el hospital poco después de llegar de Honduras tras su participación en 'Supervivientes 2022', ahora el ex de Miguel Bosé continúa con la recuperación en su casa, lejos del estrés que supone estar en la habitación de una clínica, donde uno no llega a sentirse a gusto del todo al no estar en su hogar. Hace unos días pudimos ver en Diez Minutos las fotos exclusivas de su salida del hospital junto a su chico, Cristian Villela, y ahora hemos podido saber cómo sigue esa recuperación.



Ha sido el propio Nacho el que ha publicado en sus redes sociales un vídeo breve pero revelador de su estado de salud: sin mediar palabra, sentado en un banco en plena naturaleza, como dormitando, aparece Palau, de lo más a gusto, disfrutando de la buena temperatura que da la brisa vespertina y la sombra de un gran árbol:

Poco a poco, Nacho va recuperando el rostro que tenía antes, y es que el cuadro sintomático que presentaba cuando fue ingresado le deformó la cara. Tras unas pruebas médicas el 4 de agosto, sólo una semana después de celebrarse la final de 'Supervivientes' (donde ya presentaba síntomas), los doctores del Hospital Clínico de Valencia, al que Nacho acudió voluntariamente viendo que seguía con problemas a pesar de la medicación con corticoides, le aconsejaron que se quedara ingresado. Así transcurrieron 10 días, hasta que por fin el pasado día 14 pudo irse a casa, donde, con la ayuda de su chico y su madre, se recupera, esperamos, favorablemente.