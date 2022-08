Se cumplen dos meses desde que María Teresa Campos sopló las 81 velas de su cumpleaños. Con una familia, al fin, unida después de que Carmen Borrego y Terelu hicieran las paces tras varios meses de enfrentamientos públicos, la periodista ha estado reclamando un nuevo espacio en la televisión para seguir en activo, algo que no ha llegado. No obstante, ahora Carmen Borrego ha destacado que podría ser por su estado de salud: "Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene", aseguraba en el puente de las emociones de 'Sálvame' donde añadía que "mi hermana y yo nos hemos apoyado mucho en ella. Y ahora llega el momento en el que ella se apoye en nosotras". Ahora ha sido la propia María Teresa quien ha hablado acerca de cómo se encuentra físicamente.

Gtres

A la entrada del garaje de su casa, la mítica presentadora ha hablado asegurando que se encuentra bien a pesar de los achaques propios de la edad: "Estoy bien, podría estar mejor pero estoy pasable", confesaba añadiendo que el verano lo está pasando bien "y ahora que venimos a Madrid y está Gustavo, pues mejor", en referencia a su chófer y confidente.

Y es que, mientras que Terelu está disfrutando de sus merecidas vacaciones y Carmen Borrego continúa trabajando, María Teresa Campos ya ha regresado de su descanso este verano en el que está pasando más tiempo del habitual en la capital después de haber pasado también unos días en Málaga. Ahora, la matriarca descansará en su casa arropada no solo de su chófer sino también de su familia y es que tal y como ha destacado Carmen en el plató, sus hijas y sus nietos se encuentran totalmente volcados con ella.

