Alba Carrillo ¿se reconciliaría con Santi Burgoa o con Fonsi Nieto? Este 23 de febrero, la colaboradora ha acudido a su puesto de trabajo en 'Ya es mediodía' donde ha hablado de su situación sentimental. La hija de Lucía Pariente ha vuelto a compartir citas con el periodista, con quien rompió el pasado septiembre, y su actitud cómplice podría ser la prueba de su reconciliación. No es la primera vez que Alba y Santi se veían desde su separación porque Burgoa ha estado en su casa en varias ocasiones y Carrillo ha felicitado a su ex por sus logros profesionales. ¿Han vuelto?

Olvidado su roneo con Canales Rivera, la propia Alba ha explicado que su relación con Santi Burgoa es muy buena. "He seguido quedando y él ha seguido viniendo a mi casa, pero tenemos unos problemas estructurales como que yo quiero ser mamá y una reconciliación pasa por ciertos asuntos", asegura y añade "yo le quiero mucho". La colaboradora de 'Ya es mediodía' solo tiene buenas palabras para su ex. "Es guapísimo, está cañón, lo tiene todo, es súper profesional y sabe escribir que otros anteriores escribían con faltas de ortografía", dejaba caer. ¿A cuál de sus ex parejas se refería?



Además, Alba Carrillo ha hablado de Fonsi Nieto, el padre de su hijo, con el que mantiene una excelente relación, y que acaba de confirmar el motivo de su separación de Marta Castro, la madre de Hugo, su hijo pequeño. "No tenía ni idea de la ruptura porque además he estado yendo a su casa para que se vieran los hermanos" cuenta la colaboradora. "Fonsi tiene mi cariño y mi ayuda para lo que necesite. Los hermanos fomentaremos que en lo posible se sigan viendo", asegura.

Sus compañeros en 'Ya es mediodía' quisieron saber si existe la posibilidad de que ella y Fonsi Nieto se dieran una segunda oportunidad. "Donde hubo fuego... y no me cierro a nada" decía, medio en broma medio en serio, y comentaba cuál era el deseo del hijo que tienen en común. "Mi hijo quiere que volvamos", afirma. ¿Le harán caso sus papás?

