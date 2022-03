Fani y Christofer están a punto de cambiar de vida radicalmente: hasta ahora llevaban varios años saliendo entre idas y venidas, compartiendo piso y criando juntos al hijo de ella, pero este 2022 va a suponer un punto de inflexión: van a convertirse en padres y, además, van a pasar por el altar después de posponer la boda en varias ocasiones por la pandemia. Sin embargo, la fecha se les ha echado encima, y aunque ya tenían varias cosas planificadas, van a tener que hacer un pequeño 'sprint' final, porque Fani ya ha adelantado la fecha de la boda en su canal de mtmad: ¡será antes de verano! Lo cual les deja alrededor de 3 meses para finiquitar preparativos (algunas cosas, como el lugar de celebración, ya está cogido y el vestido esperando a hacer unos arreglos) y asegurarse de que salga todo perfecto.

Al menos, ellos lo van a intentar, pero ya prevemos que se va a avecinar drama, especialmente con la lista de invitados: las invitaciones están a punto de ser enviadas, pero es probable que alguien que esperaba la convocatoria se quede fuera: "Habrá nuevos invitados. No van a venir las mismas amigas que tenía hace unos meses: algunas me han defraudado, otras paso de ellas porque no me interesa tenerlas en mi vida después de los feos que me han hecho... Hay gente de este mundo de la tele o de las redes que no me interesa ni para tomar una copa, porque tampoco soy una falsa. Si no les trago, no les trago", ha dicho tajante en su canal.

Ahora tiene nuevas amistades con quienes comparte mucho más, y que quieren que estén ese día, pero previendo las críticas, Fani se ha adelantado a defenderse: "Algunos dirán 'se pegan a ti por ser famosa'. Bueno, tampoco soy yo Tamara Falcó", ha bromeado.

Sin duda, Fani está en un momento precioso de su vida a sus 37 años después de haber tenido una juventud problemática y una familia desestructurada: "Estoy feliz. Por un momento las cosas me van bien: una boda a la vista, un hijo a la vista, otro adolescente ya y un negocio que va funcionando", ha contado.

Preparada para ser mamá de nuevo

Si hay algo que llena a Fani ahora mismo, además de su boda, es el bebé que quiere tener y que pronto podría estar en camino: ella y Christofer han elegido la opción de la reproducción asistida, y si todo va bien podría casarse embarazada: "Me encantaría, como hizo mi madre embarazada de mí, aunque espero no engordar mucho".

